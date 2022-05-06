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В Украине изменится цена на подсолнечное масло: какой она будет

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Пятница 06 мая 2022 09:47
В Украине изменится цена на подсолнечное масло: какой она будет Подсолнечное масло в Украине должно подешеветь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Цены на подсолнечное масло в Украине упадут, но это касается только опта. Розничная стоимость этого продукта останется такой же.

Об этом сообщили экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак и глава Экономического дискусссионного клуба Олег Пендзин, пишет UBR.ua.

Цены в Украине на масло могут уменьшится

В нашей стране цены на подсолнечное масло могут уменьшиться. Но это касается оптовых закупок. Дело в том, что оно не хранится так долго, как зерно, а объем переработки подсолнечников значительно сократился, потому что "подсолнечное масло просто некуда девать".

"Подорожание подсолнечного масла в мире как раз и связано с его избытком в Украине. И пока порты заблокированы, будет его излишек и низкие цены", – рассказал экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

По словам экспертов, стоимость популярного продукта останется на прежнем уровне, но часть заводов закроется.

"Скорее всего, цена падать не будет, а продержится на уровне себестоимости производства. Также будет уменьшаться объем производства подсолнечного масла, а часть заводов – закроются", – пояснил Пендзин.

Существует вариант замены подсолнечного масла на соевое, пальмовое и рапсовое масла. Однако в этом случае качество продуктов будет хуже.

Сколько сейчас стоит подсолнечное масло

На сегодняшний день 1 литр подсолнечного масла в Украине стоит от 60 грн до 70 грн.

Эксперты объясняют, что стремительное подорожание этого продукта в 2021 году было связано с открытым рынком, из-за чего стоимость устанавливалась по экспортной цене. Сейчас цена остается без изменений, так как рынок закрыт.

Как мы ранее писали, стоимость борща в Украине за последние 1,5 месяца выросла на 13%.

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