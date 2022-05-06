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В Україні зміниться ціна на соняшникову олію: якою вона буде

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П'ятниця 06 травня 2022 09:47
В Україні зміниться ціна на соняшникову олію: якою вона буде Соняшникова олія в Україні має подешевшати (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Ціни на соняшникову олію в Україні впадуть, але це стосується тільки опту. Роздрібна вартість цього продукту залишиться такою ж.

Про це повідомили економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак і глава економічного дискуссіонного клубу Олег Пендзін, пише UBR.ua.

Ціни в Україні на олію можуть зменшиться

У нашій країні ціни на соняшникову олію можуть зменшитися. Але це стосується оптових закупівель. Річ у тому, що воно не зберігається так довго, як зерно, а обсяг переробки соняшників значно скоротився, тому що "соняшникову олію просто нікуди дівати".

"Подорожчання соняшникової олії у світі якраз і пов'язане з її надлишком в Україні. І поки порти заблоковані, буде її надлишок і низькі ціни", – розповів економіст інвестиційного департаменту продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

За словами експертів, вартість популярного продукту залишиться на колишньому рівні, але частина заводів закриється.

"Швидше за все, Ціна падати не буде, а протримається на рівні собівартості виробництва. Також буде зменшуватися обсяг виробництва соняшникової олії, а частина заводів - закриються", - пояснив Пендзін.

Існує варіант заміни соняшникової олії на соєву, пальмову та ріпакову олії. Однак в цьому випадку якість продуктів буде гірше.

Скільки зараз коштує соняшникова олія

На сьогодні 1 літр соняшникової олії в Україні коштує від 60 грн до 70 грн.

Експерти пояснюють, що стрімке подорожчання цього продукту у 2021 році було пов'язано з відкритим ринком, через що вартість встановлювалася за експортною ціною. Зараз ціна залишається без змін, через те, що ринок закритий.

Як ми раніше писали, вартість борщу в Україні за останні 1,5 місяці зросла на 13%.

Читайте також, в Україні прогнозують стрибок цін на продукти.

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Ціни на продукти
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