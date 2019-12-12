В Украине изменились противопоказания к вакцинации: что нужно знать

В Украине вступил в силу Перечень медицинских противопоказаний к вакцинации (Коллаж РБК-Украина)

В Украине вступил в силу новый Перечень, который поможет врачам принять правильное решение о прививках

В Украине с 10 декабря вступил в силу новый Перечень медицинских противопоказаний к вакцинации и изменения в календаре профилактических прививок. Об этом сообщается в Центре общественного здоровья.

Как говорится в сообщении на сайте Центра, потребность обновить Перечень возникла с учетом мировых рекомендаций и передовых практик, так как в старой версии некоторые противопоказания были недостаточно обоснованы. Все медицинские противопоказанная делятся на группы: абсолютные противопоказания к прививке и предостережения по поводу вакцинации.

К абсолютным противопоказаниям относятся острые респираторные заболевания с повышением температуры тела выше 38 градусов (за исключением проведения плановой и экстренной вакцинации), тяжелая иммуносупрессия/иммунодефицит, беременность (для введения живых вакцин) и наличие в анамнезе анафилактической реакцию на предыдущую дозу вакцины.

Вакцинацию не следует откладывать в случае:

аллергии на бытовые аллергены;

аллергии на аллергены растительного происхождения;

аллергии в семейном анамнезе; проведение алергенспецифической иммунотерапии;

аллергии на антибактериальные препараты, которые используются рутинно.

Беременным женщинам противопоказано введение только живых вакцин, а вот кормящим мамам можно вводить как вакцины с живым вирусом, так и инактивированные. Исключение – только против ветряной оспы.

Стоит отметить, что в новом Перечне введено понятие "предостережение" и предоставлено больше информации для того, чтобы врач мог принять решение о целесообразности вакцинации. Окончательное решение о прививках принимает врач, а не комиссия по вопросам вакцинации, как это было ранее.