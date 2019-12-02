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Может пострадать мозг ребенка: врач рассказал об ужасных последствий ветрянки

STYLERЖизнь    02.12.2019 - 21:09
Может пострадать мозг ребенка: врач рассказал об ужасных последствий ветрянки
Заболевание ветрянкой опасно для ребенка (фото: hhs.gov)

Заболевание ветрянкой очень опасно, так как может пострадать головной мозг

Заболевание ветрянкой не так безобидно как может показаться, поэтому вакцинация от этой болезни - обязательна. Об этом сообщил детский иммунолог, инфекционист доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика, кандидат медицинских наук Федор Лапий в интервью "Фактам". По словам эксперта, прививать необходимо даже тех детей, которые не ходят в детский сад, а находятся дома.

"Ветрянка считается банальной инфекцией. Но если ребенок заболеет, например, во время отдыха на море, отпуск будет испорчен у всей семьи. А мальчик или девочка с ветрянкой, которые захотели пойти на новогодний праздник, представляют опасность для многих детей и взрослых, но в первую очередь — для беременных женщин, не болевших в детстве", - сказал Лапий.

Ветрянка очень опасна и в некоторых случаях может протекать у ребенка в очень тяжелой форме.

Может пострадать мозг ребенка: врач рассказал об ужасных последствий ветрянкиВетрянка может быть очень опасна (Коллаж РБК-Украина)

"Иногда ветрянка может протекать крайне тяжело. Бывает, ребенок, расчесывая высыпания, заносит в ранку инфекцию (например, поковырявшись пальцем в носу). Из-за воспаления может развиться нагноение подкожной клетчатки — флегмона. Опасен при ветрянке и так называемый некротизирующий фасциит (воспаление межмышечных фасций), который протекает как гангрена. Если процесс затронет, например, руку или ногу, то больному грозит ампутация конечности. Угрожающее жизни заболевание и ветряночный энцефалит, при котором вирус ветрянки поражает головной мозг", - рассказал иммунолог.

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