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В Україні змінилися протипоказання до вакцинації: що потрібно знати

STYLERЖиття    12.12.2019 - 07:55
В Україні змінилися протипоказання до вакцинації: що потрібно знати
В Україні набув чинності Перелік медичних протипоказань до вакцинації (Колаж РБК-Україна)

В Україні набрав чинності новий Перелік, який допоможе лікарям прийняти правильне рішення про щеплення

В Україні з 10 грудня набув чинності новий Перелік медичних протипоказань до вакцинації і зміни в календарі профілактичних щеплень. Про це повідомляється в Центрі громадського здоров'я.

Як йдеться в повідомленні на сайті Центру, потреба оновити Перелік виникла з урахуванням світових рекомендацій і передових практик, так як в старій версії деякі протипоказання були недостатньо обґрунтовані. Всі медичні протипоказання поділяються на групи: абсолютні протипоказання до щеплення і застереження з приводу вакцинації.

До абсолютних протипоказань відносяться гострі респіраторні захворювання з підвищенням температури тіла вище 38 градусів (за винятком проведення планової та екстреної вакцинації), тяжка імуносупресія/імунодефіцит, вагітність (для введення живих вакцин) та наявність в анамнезі анафілактичної реакції на попередню дозу вакцини.

Вакцинацію не слід відкладати у разі:

  • алергії на побутові алергени;
  • алергії на алергени рослинного походження;
  • алергії у сімейному анамнезі; проведення алергенспецифической імунотерапії;
  • алергії на антибактеріальні препарати, які використовуються рутинно.

Вагітним жінкам протипоказано введення тільки живих вакцин, а ось годуючим мамам можна вводити як вакцини з живим вірусом, так і інактивовані. Виняток – тільки проти вітряної віспи.

Варто відзначити, що у новому Переліку введено поняття "застереження" та надано більше інформації для того, щоб лікар міг прийняти рішення про доцільність вакцинації. Остаточне рішення про щеплення приймає лікар, а не комісія з питань вакцинації, як це було раніше.

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