Минздрав обновил перечень противопоказаний в календарь прививок

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ведомство обновило перечень противопоказаний и предостережений в календарь прививок

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень противопоказаний и предостережений в календарь профилактических прививок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Приказ, который позволит гармонизировать украинское законодательство с советами Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации, основанными на рекомендациях ВОЗ, 26 ноября зарегистрировал Минюст.

В данном перечне улучшили описание процедуры прививки, классифицировали аллергические реакции на компоненты вакцины в соответствии с возможными аллергенами (яичный белок, дрожжи, желатин, лактоза и латекс).

Отметим, что для людей с первичным иммунодефицитом были разделены противопоказания по типам иммунодефицита. Отдельно выделили рекомендации для вакцинации людей, живущих рядом с человеком, который имеет тяжелую иммуносупрессию, иммунодефицит. Также для людей с ВИЧ-инфекцией описали предостережение для каждой вакцины. Кроме того, в перечне отдельно расписали вопрос вакцинации женщин при беременности и лактации.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения Украины рассказали о необходимых прививках, которые дети должны иметь, чтобы посещать учебные заведения.