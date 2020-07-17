В Украине изменили правила сдачи экзаменов на водительские права: какие новшества

В Украине изменили правила сдачи экзаменов на получение водительских прав и расширили перечень необходимых документов. Новшество призвано упростить подтверждение автомобилистами навыков управления ТС.
17 июля вступил в силу приказ министерства внутренних дел от 22 мая 2020 № 408, который утверждает сразу две новые инструкции. Об этом рассказали в Главном сервисном центе МВД.
В частности, о порядке приема экзаменов для получения права управления ТС и выдачи удостоверений водителя - которая совершенствует процедуры выдачи водительского удостоверения, а также более подробно регламентирует их проведения.
А также об использовании фото- и видеотехники во время сдачи экзаменов, сохранения полученной с помощью них информации и доступ к ней - инструкция регламентирует порядок применения технических записей контроля.
Что изменилось
- теперь при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления ТС по любой из категорий В, С1, С, D1 и D
- максимально допустимый перерыв в навыках управления теперь увеличен до 3 месяцев;
- подтвердить навыки управления ТС можно документом на право собственности авто другого из супружеской пары, и документами, подтверждающими кредит, аренду, лизинг, или временным регистрационным талоном
- в случае открытия 2 и более категорий теоретический экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории;
- экзамен прекращается, если при сдаче человек пользуется шпаргалками или подсказками
- продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена: на площадке - не менее 10 минут, на дороге - не менее 20 минут, а в целом - не более 1 часа;
- если на дорогах пробки, проводятся ремонтные работы, случилось ДТП - возможное отклонение от маршрута при проведении практического экзамена
- фото- и видеофиксация происходит от начала каждого экзамена и до конца
- результаты экзаменов в течение 10 рабочих дней можно обжаловать;
- устанавливаются основания для аннулирования удостоверения водителя (в случае лишения права управления полученного впервые, предоставления фиктивных документов и прочее)
- возможно исключение имеющейся категории, если медицинской справкой она не подтверждена. И обновления ее в случае предоставления новой справки, если пригодность к управлению восстановлена.
С маршрутами для совершенствования навыков управления авто можно ознакомиться по этой ссылке, а проверить свои знания ПДД на онлайн-тренажере можно по этому линку.
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