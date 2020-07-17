В Україні змінили правила здачі іспитів на водійські права: які нововведення

В Україні змінили правила здачі іспитів на отримання водійських прав і розширили перелік необхідних документів. Нововведення покликані спростити підтвердження автомобілістами навичок керування ТЗ.

17 липня набув чинності наказ міністерства внутрішніх справ від 22 травня 2020 № 408, який затверджує відразу дві нові інструкції. Про це розповіли в Головному сервісному центрі МВС.

Зокрема, про порядок приймання іспитів для отримання права керування ТЗ та видачі посвідчень водія - яка вдосконалює процедури видачі водійського посвідчення, а також більш детально регламентує їх проведення.

А також про використання фото- і відеотехніки під час складання іспитів, збереження отриманої за допомогою них інформації та доступ до неї - інструкція регламентує порядок застосування технічних записів контролю.

Що змінилося

тепер при отриманні категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE можна підтвердити наявність навичок керування ТЗ за кожною з категорій В, С1, С, D1 і D

максимально допустиму перерву в навичках управління тепер збільшено до 3 місяців;

підтвердити навички керування ТЗ можна документом на право власності авто іншого з подружжя, і документами, що підтверджують кредит, оренду, лізинг, або тимчасовим реєстраційним талоном;

у разі відкриття 2 і більше категорій теоретичний іспит складається за екзаменаційними білетами вищої категорії;

іспит припиняється, якщо при здачі людина користується шпаргалками чи підказками

тривалість кожного етапу проведення практичного іспиту: на майданчику - не менше 10 хвилин, на дорозі - не менше 20 хвилин, а в цілому - не більше 1 години;

якщо на дорогах пробки, проводяться ремонтні роботи, сталося ДТП - можливе відхилення від маршруту при проведені практичного іспиту

фото- і відеофіксація відбувається від початку кожного іспиту і до кінця

результати іспитів протягом 10 робочих днів можна оскаржити;

встановлюються підстави для анулювання посвідчення водія (у разі позбавлення права керування отриманого вперше, надання фіктивних документів тощо)

можливе виключення наявної категорії, якщо медичною довідкою вона не підтверджена. І поновлення її у разі надання нової довідки, якщо придатність до керування відновлена.

З маршрутами для вдосконалення навичок керування авто можна ознайомитися за цим посиланням, а перевірити свої знання ПДР на онлайн-тренажері можна за цим лінком.

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