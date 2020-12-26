В Украине изменили правила регистрации авто: что нужно знать

В Украине изменили процедуру государственной регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств. Решение было принято Кабинетом министров Украины 16 декабря 2020 года.

В документе, который разместили на официальном сайте правительства, указаны все изменения в порядке регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств.

Что было разрешено:

Регистрацию новых транспортных средств прямо в автосалонах

Предоставление документов для перерегистрации через "электронный кабинет водителя"

Заказ индивидуальных номерных знаков через "электронный кабинет водителя"

Оформление договора купли-продажи с использованием сервиса "электронный кабинет водителя"

Упрощена регистрация транспортных средств в пользу страховой компании, за которые страхователям выплачена полная страховая сумма.

Расширен список причин для отмены проводимой государственной регистрации транспортных средств (Подделка номерных деталей кузова, махинации с документами, несоответствие таможенных документов)

На транспортные средства, владельцы которых выезжают за границу на ПМЖ и транспортные средства, которые вывозят за границу в связи с их отчуждением, выдаются средства о регистрации и номерные знаки установленного образца сроком на два месяца.

Что запретили:

Первую государственную регистрацию мопедов, которые были приобретены до 23 декабря 2009 года без документов о праве собственности. (Такие мопеды ранее регистрировали просто по заявлению в Сервисном центре МВД).

Нельзя выдавать номерные знаки одного и того же типа с тем же информационным содержанием на два и более транспортных средств (Ранее грузовой автомобиль, легковой и мотоцикл могли иметь одинаковый номерной знак. Это приводило к серьезным ошибкам в системе автофиксации)

Если перерегистрация происходит без смены собственника либо на основании свидетельства о праве на наследство, то номерные знаки могут перезакрепляться за этими транспортными средствами (Ранее их меняли при каждой перерегистрации в обязательном порядке).

Напомним, ранее мы писали о том, кого в Украине обяжут проходить техосмотр и какие будут штрафы.

А также рассказывали о том, что в Украине создали программу для контроля безопасности вождения.