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В Україні змінили правила реєстрації авто: що потрібно знати

Автор: Анна Шиканова

В Україні змінили процедуру державної реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів. Рішення було прийнято Кабінетом міністрів України 16 грудня 2020 року.

У документі, який розмістили на офіційному сайті уряду, вказані всі зміни до порядку реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів.

Що було дозволено:

  • Реєстрацію нових транспортних засобів прямо в автосалонах
  • Надання документів для перереєстрації через "електронний кабінет водія"
  • Замовлення індивідуальних номерних знаків через "електронний кабінет водія"
  • Оформлення договору купівлі-продажу з використанням сервісу "електронний кабінет водія"
  • Спрощена реєстрація транспортних засобів на користь страхової компанії, за які виплачено страхувальникам повна страхова сума
  • Розширено список причин для скасування проведеної державної реєстрації транспортних засобів (Підробка номерних деталей кузова, махінації з документами, невідповідність митних документів)
  • На транспортні засоби, власники яких виїжджають за кордон на ПМЖ і транспортні засоби, які вивозять за кордон у зв'язку з їх відчуженням, видаються засоби про реєстрацію та номерні знаки встановленого зразка терміном на два місяці

Що заборонили:

  • Першу державну реєстрацію мопедів, які були придбані до 23 грудня 2009 року без документів про право власності. (Такі мопеди раніше реєстрували просто за заявою в Сервісному центрі МВС).
  • Заборонено видавати номерні знаки одного й того ж типу з тим же інформаційним змістом на два і більше транспортних засобів (Раніше вантажний автомобіль, легковик і мотоцикл могли мати однаковий номерний знак. Це призводило до серйозних помилок у системі автофіксацій)
  • Якщо перереєстрація відбувається без зміни власника або на підставі свідоцтва про право на спадщину, то номерні знаки можуть перезакріпити за цими транспортними засобами (Раніше їх міняли при кожній перереєстрації в обов'язковому порядку).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кого в Україні зобов'яжуть проходити техогляд і які будуть штрафи.

А також розповідали про те, що в Україні створили програму для контролю безпеки водіння.

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