В Украине изменили ПДД: что нужно знать водителям

В правила дорожного движения в Украине были внесены изменения, которыми теперь предусматривается, что жезл может использоваться полицейскими только для регулировки дорожного движения (п.п.8.8).

Как сообщает портал Berdichev, норма закона об остановке транспортного средства с помощью жезла, теперь потеряла свое действие.

Специалисты объясняют, что внесены изменения в п.п. 8.9 Правил Дорожного движения и введены новые нормы, по которым инспектор полиции будут иметь право останавливать автомобиль.

Сигнальный диск с красным сигналом или руки, которая указывает на автомобиль и дальнейшее его место для остановки.

Включенный проблесковый маячок синего и красного цвета или только красного цвета.

Громкоговорящее устройство

Специальное табло, на котором обозначается требование об остановке

Водитель теперь обязан остановить транспортное средство исключительно на основании указанных знаков.

Если полицейский пытается остановить ваше транспортное средство с помощью полосатой палочки, которая называется жезлом, вы имеете законное право его игнорировать.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве появились новые дорожные знаки, которые показывают о замене покрытия.

В частности, эти знаки будут сообщать водителям о том, что асфальтобетонное покрытие сменяется на грунтовку или цементное покрытие. Водителям нужно снизить скорость, чтобы избежать аварийной ситуации.

А также рассказывали о том, что владельцев "евроблях" могут ждать сюрпризы с растаможкой. Депутаты придумали новый вариант переоформления автомобилей.