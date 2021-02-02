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В Украине изменили ПДД: что нужно знать водителям

Автор: Анна Шиканова

В правила дорожного движения в Украине были внесены изменения, которыми теперь предусматривается, что жезл может использоваться полицейскими только для регулировки дорожного движения (п.п.8.8).

Как сообщает портал Berdichev, норма закона об остановке транспортного средства с помощью жезла, теперь потеряла свое действие.

Специалисты объясняют, что внесены изменения в п.п. 8.9 Правил Дорожного движения и введены новые нормы, по которым инспектор полиции будут иметь право останавливать автомобиль.

  • Сигнальный диск с красным сигналом или руки, которая указывает на автомобиль и дальнейшее его место для остановки.
  • Включенный проблесковый маячок синего и красного цвета или только красного цвета.
  • Громкоговорящее устройство
  • Специальное табло, на котором обозначается требование об остановке

Водитель теперь обязан остановить транспортное средство исключительно на основании указанных знаков.

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Если полицейский пытается остановить ваше транспортное средство с помощью полосатой палочки, которая называется жезлом, вы имеете законное право его игнорировать.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве появились новые дорожные знаки, которые показывают о замене покрытия.

В частности, эти знаки будут сообщать водителям о том, что асфальтобетонное покрытие сменяется на грунтовку или цементное покрытие. Водителям нужно снизить скорость, чтобы избежать аварийной ситуации.

А также рассказывали о том, что владельцев "евроблях" могут ждать сюрпризы с растаможкой. Депутаты придумали новый вариант переоформления автомобилей.

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