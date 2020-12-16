В Украине изменили критерии для вызова "скорой": что нужно знать

В Украине оптимизировали работу "скорой помощи" и утвердили новый порядок определения приоритетности обращений от граждан.
Соответствующее решение принял Кабмин, рассказал народный депутат Алексай Гончаренко в своем Telegram-канале.
Так, поступающие от граждан обращения разделили на четыре категории: критические, экстренные, неэкстренные, непрофильные.
Также политик объяснил, как именно определяется та или иная категория:
Такие случаи сопровождаются:
Они могут быть вызваны:
Эти случаи сопровождаются:
Они могут быть вызваны:
К таким относятся случаи, когда состояние больного/пострадавшего не требует немедленного вмешательства врачей, а отсрочка приезда "скорой" не несет угрозу жизни и здоровью пациента. Когда больной/пострадавший не нуждается в оценке состояния здоровья медработником.
"Это должно оптимизировать работу "скорой", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что норматив приезда "скорой" в критических случаях составляет до 10 минут. На экстренный вызов - 20 минут.
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