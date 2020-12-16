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В Украине изменили критерии для вызова "скорой": что нужно знать

Автор: Владимир Костырин

В Украине оптимизировали работу "скорой помощи" и утвердили новый порядок определения приоритетности обращений от граждан.

Соответствующее решение принял Кабмин, рассказал народный депутат Алексай Гончаренко в своем Telegram-канале.

Так, поступающие от граждан обращения разделили на четыре категории: критические, экстренные, неэкстренные, непрофильные.

Также политик объяснил, как именно определяется та или иная категория:

Критические случаи

Такие случаи сопровождаются:

  • отсутствием дыхания;
  • неэффективным дыханием;
  • признаками массивной кровопотери.

Они могут быть вызваны:

  • всеми видами травм разной этиологии;
  • влиянием внешних факторов (поражение электрическим током, молнией и прочее);
  • интоксикацией и отравлением, в том числе и укусами животных, насекомых и так далее;
  • острыми хроническими заболеваниями.

Экстренные случаи

Эти случаи сопровождаются:

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  • нарушением сознания;
  • признаками кровотечения;
  • признаками острого коронарного синдрома;
  • признаками острого мозгового инсульта;
  • нарушением дыхания;
  • другими признаками.

Они могут быть вызваны:

  • всеми видами травм разной этиологии;
  • влиянием внешних факторов (поражение электрическим током, молнией и прочее);
  • интоксикацией и отравлением, в том числе и укусами животных, насекомых и так далее;
  • острыми хроническими заболеваниями.

Неэкстренные и непрофильные случаи

К таким относятся случаи, когда состояние больного/пострадавшего не требует немедленного вмешательства врачей, а отсрочка приезда "скорой" не несет угрозу жизни и здоровью пациента. Когда больной/пострадавший не нуждается в оценке состояния здоровья медработником.

"Это должно оптимизировать работу "скорой", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что норматив приезда "скорой" в критических случаях составляет до 10 минут. На экстренный вызов - 20 минут.

Ранее сообщалось, что украинцы могут сами заказывать мобильную бригаду для тестирования на COVID-19.

Также мы публиковали инструкцию и рассказывали, как получить компенсацию за травму на гололеде.

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