В Україні змінили критерії для виклику "швидкої": що потрібно знати

В Україні оптимізували роботу "швидкої допомоги" та затвердили новий порядок визначення пріоритетності звернень від громадян.

Відповідне рішення прийняв Кабмін, розповів народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Так, звернення, що надходять від громадян, розділили на чотири категорії: критичні, екстрені, неекстрені, непрофільні.

Також політик пояснив, як саме визначається та чи інша категорія:

Критичні випадки

Такі випадки супроводжуються:

відсутністю дихання;

неефективним диханням;

ознаками масивної крововтрати.

Вони можуть бути викликані:

усіма видами травм різної етіології;

впливом зовнішніх факторів (ураження електричним струмом, блискавкою тощо);

інтоксикацією та отруєнням, у тому числі й укусами тварин, комах і так далі;

гострими хронічними захворюваннями.

Екстрені випадки

Ці випадки супроводжуються:

порушенням свідомості;

ознаками кровотечі;

ознаками гострого коронарного синдрому;

ознаками гострого мозкового інсульту;

порушенням дихання;

іншими ознаками.

Вони можуть бути викликані:

усіма видами травм різної етіології;

впливом зовнішніх факторів (ураження електричним струмом, блискавкою тощо);

інтоксикацією та отруєнням, у тому числі й укусами тварин, комах і так далі;

гострими хронічними захворюваннями.

Неекстрені та непрофільні випадки

До таких відносяться випадки, коли стан хворого/постраждалого не вимагає негайного втручання лікарів, а відстрочення приїзду "швидкої" не несе загрозу життю та здоров'ю пацієнта. Коли хворий/потерпілий не потребує оцінки стану здоров'я медпрацівником.

"Це повинно оптимізувати роботу "швидкої", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що норматив приїзду "швидкої" в критичних випадках становить до 10 хвилин. На екстрений виклик - 20 хвилин.

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