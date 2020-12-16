В Україні змінили критерії для виклику "швидкої": що потрібно знати

В Україні оптимізували роботу "швидкої допомоги" та затвердили новий порядок визначення пріоритетності звернень від громадян.
Відповідне рішення прийняв Кабмін, розповів народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
Так, звернення, що надходять від громадян, розділили на чотири категорії: критичні, екстрені, неекстрені, непрофільні.
Також політик пояснив, як саме визначається та чи інша категорія:
Такі випадки супроводжуються:
Вони можуть бути викликані:
Ці випадки супроводжуються:
Вони можуть бути викликані:
До таких відносяться випадки, коли стан хворого/постраждалого не вимагає негайного втручання лікарів, а відстрочення приїзду "швидкої" не несе загрозу життю та здоров'ю пацієнта. Коли хворий/потерпілий не потребує оцінки стану здоров'я медпрацівником.
"Це повинно оптимізувати роботу "швидкої", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що норматив приїзду "швидкої" в критичних випадках становить до 10 хвилин. На екстрений виклик - 20 хвилин.
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