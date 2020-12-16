Как получить компенсацию за травму на гололеде: подробная инструкция

Как получить компенсацию за травму на улице во время гололеда и снега (

В Украине недавно был жуткий гололед и многие граждане получили травмы на улице во время неубранного снега и льда. Может ли человек получить компенсацию в случае травмы? Об этом рассказали юристы бесплатной вторичной правовой помощи на сайте.

Конституцией Украины предусмотрено, что каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, действий или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц.

Каждый имеет право на возмещение за счет государства или органов местного самоуправления материального и морального вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц при осуществлении ими своих полномочий. Тут самое главное доказать вину физического или юридического лица в результате действий или бездействий которого вы получили травму.

Как добиться компенсации?

Сфотографируйте место события. На снимке должно быть видно, что территория неочищена или полна льда.

Ищите свидетелей! Обязательно возьмите их номера телефонов.

Поищите камеры видеонаблюдения. Очень часто на банках или магазинах есть камеры, которые записывают.

Вызовите скорую помощь. Требуйте, чтобы медики зафиксировали причину травмы.

Обратитесь в травмпункт.

Сберегайте все соответствующие документы - справки, больничные и т.д.

Выясните, кто несет ответственность за участок, на котором произошла травма. Балансодержателем многоквартирного жилого дома, например могут быть жилищно-эксплуатационная контора (ЖЭК), жилищно-строительный кооператив (ЖСК) или объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

Обратитесь с заявлением-претензией. Направьте ее заказным письмом с уведомлением на адрес конторы, отвечающий за эксплуатацию участка, на котором вы упали. В письме следует указать, что вы рассчитываете на компенсацию в срок до определенной даты, а также добавить к письму копии документов, подтверждающие изложенные обстоятельства.

Подайте иск в суд.

Если балансодержатель не признает своей вины и отказывается компенсировать причиненный ущерб, вы имеете право обратиться в суд с иском о возмещении вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья (как материального, так и морального) по вашему зарегистрированному месту жительства или пребывания или по месту причинения вреда.

Помните, что Статья 1195 Гражданского кодекса Украины определяет, что физическое или юридическое лицо, причинившее вред увечьем или иным повреждением здоровья физическому лицу, обязано возместить потерпевшему заработок (доход), утраченный им вследствие потери или уменьшения профессиональной или общей трудоспособности, а также возместить дополнительные расходы, вызванные необходимостью усиленного питания, санаторно-курортному лечению, приобретению лекарств, протезированию и т.д.

Как мы ранее писали, как правильно передвигаться и уберечься от травм во время гололеда на улице.