В Украине изменили критерии для вызова "скорой": что нужно знать

Скорая помощь (фото: РБК-Украина)

В Украине оптимизировали работу "скорой помощи" и утвердили новый порядок определения приоритетности обращений от граждан.

Соответствующее решение принял Кабмин, рассказал народный депутат Алексай Гончаренко в своем Telegram-канале.

Так, поступающие от граждан обращения разделили на четыре категории: критические, экстренные, неэкстренные, непрофильные.

Также политик объяснил, как именно определяется та или иная категория:

Критические случаи

Такие случаи сопровождаются:

отсутствием дыхания;

неэффективным дыханием;

признаками массивной кровопотери.

Они могут быть вызваны:

всеми видами травм разной этиологии;

влиянием внешних факторов (поражение электрическим током, молнией и прочее);

интоксикацией и отравлением, в том числе и укусами животных, насекомых и так далее;

острыми хроническими заболеваниями.

Экстренные случаи

Эти случаи сопровождаются:

нарушением сознания;

признаками кровотечения;

признаками острого коронарного синдрома;

признаками острого мозгового инсульта;

нарушением дыхания;

другими признаками.

Они могут быть вызваны:

всеми видами травм разной этиологии;

влиянием внешних факторов (поражение электрическим током, молнией и прочее);

интоксикацией и отравлением, в том числе и укусами животных, насекомых и так далее;

острыми хроническими заболеваниями.

Неэкстренные и непрофильные случаи

К таким относятся случаи, когда состояние больного/пострадавшего не требует немедленного вмешательства врачей, а отсрочка приезда "скорой" не несет угрозу жизни и здоровью пациента. Когда больной/пострадавший не нуждается в оценке состояния здоровья медработником.

"Это должно оптимизировать работу "скорой", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что норматив приезда "скорой" в критических случаях составляет до 10 минут. На экстренный вызов - 20 минут.

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