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В Украине испытали уникальную "натовскую" артустановку: зрелищное видео

STYLERЖизнь    25.12.2019 - 19:53
В Украине испытали уникальную "натовскую" артустановку: зрелищное видео
САУ "Богдана" (Фото: ukrmilitary.com)

САУ "Богдана" является первой украинской артсистемой стандарта НАТО с калибром 155 мм

В Украине испытали самоходну артиллерийскую установки "Богдана" в деле, проведя гидровыстрел. Новая тяжелая САУ - первая отечественная система вооружения стандарта НАТО. Она имеет "натовский" калибр 155 мм, вместо "советского" 152, который используется в украинских Вооруженных силах.

Артустановку проверили на полигоне под Днепром, говорится в сообщении Конструкторско-производственного предприятия "Украинская бронетехника" на странице в Facebook.

Также в сети опубликовали короткое видео, на котором показан выстрел.

Отмечается, что стрельба дала возможность проверить все системы оружия.

В предприятии рассказали, что теперь в планах провести испытания со стрельбой инертными снарядами, а после буде боевыми.

САУ "Богдана" была совместно разработана Краматорским заводом тяжелого станкостроения и компанией "Украинская бронетехника".

Видео: В Украине прошли испытания САУ "Богдана"

Новая самоходная артустановка имеет спаренную бронированную кабину для размещения расчета боевой машины, автоматизированную систему наведения и систему зарядки боеприпасов. На САУ расположены контейнеры, которые могут вместить от 20 снарядов.

Видео: САУ "Богдана" имеет "натовский калибр" 155 мм

Как рассказывали в "Украинском милитарном портале", САУ "Богдана" выполнена на колесном шасси 6х6 КрАЗ (на такой ранее разрабатывали 152-мм САУ "Мста-К").

Новая украинская гаубица САУ "Богдана" - первая отечественная установка стандарта НАТО (Фото: facebook.com/yuri.biriukov)

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