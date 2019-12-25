ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні випробували унікальну "натовську" артустановку: видовищне відео

STYLERЖиття    25.12.2019 - 19:53
В Україні випробували унікальну "натовську" артустановку: видовищне відео
САУ "Богдана" (Фото: ukrmilitary.com)

САУ "Богдана" є першою українською артсистемою стандарту НАТО з калібром 155 мм

В Україні випробували самохідну артилерійську установку "Богдана" у справі, провівши гідропостріл. Нова важка САУ - перша вітчизняна система озброєння стандарту НАТО. Вона має "натовський" калібр 155 мм, замість "радянського" 152, який використовується в українських Збройних силах.

Артустановку перевірили на полігоні під Дніпром, йдеться в повідомленні Конструкторсько-виробничого підприємства "Українська бронетехніка" на сторінці в Facebook.

Також в мережі опублікували коротке відео, на якому показаний постріл.

Зазначається, що стрільба дала можливість перевірити усі системи зброї.

В підприємстві розповіли, що тепер у планах провести випробування зі стрільбою інертними снарядами, а після буде вже бойовими.

САУ "Богдана" була спільно розроблена Краматорським заводом важкого верстатобудування та компанією "Українська бронетехніка".

Відео: В Україні пройшли випробування САУ "Богдана"

Нова автомобільна артустановка має спарену броньовану кабіну для розміщення розрахунку бойової машини, автоматизовану систему наведення та систему зарядки боєприпасів. На САУ розташовані контейнери, які можуть вмістити від 20 снарядів.

Відео: САУ "Богдана" має "натовський калібр" 155 мм

Як розповідали в "Українському мілітарному порталі", САУ "Богдана" виконана на колісному шасі 6х6 КрАЗ (на такій раніше розробляли 152-мм САУ "Мста-К").

Нова українська гаубиця САУ "Богдана" - перша вітчизняна установка стандарту НАТО (Фото: facebook.com/yuri.biriukov)

Бійці ЗСУ знайшли таємний бункер бойовиків на Донбасі (відео) ЗСУ показали, як знищують ворожу бронетехніку: яскраві фото
Новини України Збройні сили Україниартиллерияиспытания
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся