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В Украине прошли испытания новой ракеты для РСЗО

Новости » Происшествия     18.12.2019 - 16:41
В Украине прошли испытания новой ракеты для РСЗО
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Дальность полета ракеты "Ольха-М" превысила 100 км

В Украине провели испытания ракеты "Ольха-М" для реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Совета национальной безопасности и обороны.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, конструкторское бюро "Луч" провело очередные испытания и осуществило 2 успешных запуска ракеты "Ольха-М" на расстояние более 100 км. При этом круговое отклонение составило менее 30 метров.

"Убежден, что этот вид вооружений позволит Вооруженным силам Украины успешно выполнять целый ряд задач тактического характера", - отметил он.

Отметим, испытания этих ракет проходят на протяжении последних месяцев. Летом 2019 года СНБО принял решение о как можно более быстром принятии на вооружение новых ракет для реактивных систем залпового огня. Производство этих ракет будет осуществляться в Украине по замкнутому циклу.

Первые огневые испытания прошли в марте 2016 года. В ноябре 2017 года на киевском заводе "Артем" начался монтаж и наладка линии производства корпусов ракет для ракетного комплекса "Ольха". В частности, была установлена ​​раскаточная машина RFFM 330-138-300 с ЧПУ турецкой фирмы Repkon, которая предназначена для производства высокоточных деталей.

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