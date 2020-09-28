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В Украине ищут новых полярников: требования к кандидатам

Автор: Роман Мирончук

Для антарктической экспедиции нужны 12 участников

Сегодня, 28 сентября, Национальный антарктический научный центр МОН объявил конкурс по отбору команды 26-й Украинской антарктической экспедиции. Нужны 12 человек: 7 ученых, 3 человека инженерно-технического персонала, врач и повар.

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Ученые будут проводить геологические и геофизические исследования. Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией при отборе кандидатов будет учитываться их физическое и психологическое здоровье. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Победители будут заниматься научными исследованиями и работать на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде с весны 2021 до весны 2022 года.

Отбор будет проходить в 4 этапа.

  • Документы принимаются до 12 октября 2020 года;
  • Предоставить дополнительные документы в случае прохождения предварительного отбора можно до 26 октября 2020 года;
  • Профессиональное собеседование, медицинская комиссия и психологическое тестирование;
  • Коллективный тренинг для тех, кто предварительно пройдет отбор к экспедиции.

Напомним, прогуляться по станции "Академик Вернадский" можно через 3D-тур. При монтаже виртуальной экскурсии использовалась примерно 21 тысяча фотографий.

Ранее украинские ученые сделали невероятные фото Антарктиды. Все фотографии были сделаны со станции "Академик Вернадский".

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