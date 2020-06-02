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Украинские ученые сделали невероятные фото Антарктиды: снимки красот

STYLERЖизнь    02.06.2020 - 10:26
Украинские ученые сделали невероятные фото Антарктиды: снимки красот
Наши ученые опубликовали удивительные снимки Антарктиды (коллаж РБК-Украина)

Снимки Антарктиды были сделаны со станции "Академик Вернадский"

Украинским ученым удалось сделать невероятные фотографии Антарктиды в ускользающих лучах солнца. Все снимки были сделаны с нашей станции "Академик Вернадский".

Удивительные кадры "хрустальной пирамиды Антарктиды" опубликовали на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

"Оказывается, и в Антарктиде есть пирамиды, только ледяные! Вот такие замечательные фотографии сделаны с нашей станции "Академик Вернадский". Этот айсберг имеет огромные размеры и находится на расстоянии 60-70 км от станции. Будем следить за движением айсберга и его дальнейшей судьбой", –сказано в сообщении на странице.

На кадрах можно увидеть, как солнце заливает своим светом заснеженную Антарктиду. Также там видно вершину айсберга, который находится в 70 километрах.

Украинские ученые сделали невероятные фото Антарктиды: снимки красотУкраинские ученые сделали невероятные фото Антарктиды: снимки красотУкраинские ученые сделали невероятные фото Антарктиды: снимки красотУченые сделали снимки Антарктиды (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

В комментариях украинцы выразили свой восторг снимками.

  • Фото чудові, дякую!!! Вражає, яке чисте і прозоре повітря, якщо видно айсберг за 60-70км!!!
  • Надзвичайно, дякую!
  • Чарівно!
  • Красиво!

Как мы ранее писали, ученые обескуражили новым открытием про пингвинов.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины ученыеАнтарктида
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