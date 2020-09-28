В Україні шукають нових полярників: вимоги до кандидатів

Для антарктичної експедиції потрібні 12 учасників
Сьогодні, 28 вересня, Національний антарктичний науковий центр МОН оголосив конкурс з відбору команди 26-ї Української антарктичної експедиції. Потрібні 12 осіб: 7 учених, 3 людини інженерно-технічного персоналу, лікар і кухар.
Вчені будуть проводити геологічні та геофізичні дослідження. Через ситуацію з коронавірусною інфекцією при відборі кандидатів буде враховуватися їх фізичне і психологічне здоров'я. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.
Переможці будуть займатися науковими дослідженнями і працювати на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді з весни 2021 до весни 2022 року.
Відбір буде проходити в 4 етапи.
Нагадаємо, прогулятися по станції "Академік Вернадський" можна через 3D-тур. При монтажі віртуальної екскурсії використовувалася приблизно 21 тисяча фотографій.
Раніше українські вчені зробили неймовірні фото Антарктиди. Всі фотографії були зроблені зі станції "Академік Вернадський".