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В Україні шукають нових полярників: вимоги до кандидатів

Автор: Роман Мирончук

Для антарктичної експедиції потрібні 12 учасників

Сьогодні, 28 вересня, Національний антарктичний науковий центр МОН оголосив конкурс з відбору команди 26-ї Української антарктичної експедиції. Потрібні 12 осіб: 7 учених, 3 людини інженерно-технічного персоналу, лікар і кухар.

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Вчені будуть проводити геологічні та геофізичні дослідження. Через ситуацію з коронавірусною інфекцією при відборі кандидатів буде враховуватися їх фізичне і психологічне здоров'я. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

Переможці будуть займатися науковими дослідженнями і працювати на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді з весни 2021 до весни 2022 року.

Відбір буде проходити в 4 етапи.

  • Документи приймаються до 12 жовтня 2020 року;
  • Надати додаткові документи у разі проходження попереднього відбору можна до 26 жовтня 2020 року;
  • Фахова співбесіда, медична комісія та психологічне тестування;
  • Колективний тренінг для тих, хто попередньо пройде відбір до експедиції.

Нагадаємо, прогулятися по станції "Академік Вернадський" можна через 3D-тур. При монтажі віртуальної екскурсії використовувалася приблизно 21 тисяча фотографій.

Раніше українські вчені зробили неймовірні фото Антарктиди. Всі фотографії були зроблені зі станції "Академік Вернадський".

Прогноз погоди
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