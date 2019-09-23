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В Украине исчезнут мелкие монеты: куда нести богатство из копилок

STYLERЖизнь    23.09.2019 - 18:39
В Украине исчезнут мелкие монеты: куда нести богатство из копилок
Какие банки будут принимать мелкие монеты (Коллаж РБК-Украина)

Стало известно, как долго банки будут принимать монеты, которые изъяты из обихода

В Украине с 1 октября из оборота исчезнут самые мелкие монеты – номиналом в 1, 2 и 5 копеек. Следующие копейки, которые покинут кошельки украинцев – это номиналом в 25 копеек. Одновременно с этим, в обороте появятся не только монеты в 1 и 2 гривны, а также – номиналом в 5 гривен. Как долго банки будут обменивать копейки, пишет издание Vesti.

Торговые точки перестанут принимать монеты номиналом в 1, 2 и 5 копеек уже с 1 октября. Монеты номиналом в 25 копеек пока еще будут в обороте, но те, которые будут попадать в банки – возвращаться в оборот уже не будут.

А вот мелочь, которая останется в кошельках украинцев, а также в копилках – можно будет отнести в банк и там обменять на бумажные купюры. Сделать это можно будет достаточно долго – в течении ближайших трех лет.

Как сообщили в Национальном Банке Украины, для нововведения уже отчеканили 100 миллионов новых монет, и с 2020 года в кошельках украинцев появится новая копейка – номиналом в 5 гривен.

Обменять мелочь, которая застрянет в кошельках и копилках можно будет в нескольких банковских учреждениях – в Национальном Банке Украины, а также в других уполномоченных – в Ощадбанке, в ПриватБанке, а также в Райффайзен банке Аваль.

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