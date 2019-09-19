НБУ сократит количество банкнот и монет

Фото: монеты 1,2 грн (пресс-служба НБУ)

Монеты постепенно заменят мелкие купюры

Представители Национального банка Украины на брифинге рассказали об изменениях в денежном обращении, которые намерен реализовать НБУ. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Холод, планируется постепенное сокращение номинального ряда гривны с 17 до 12 номиналов, из которого шесть будут банкноты, шесть - монеты.

"Это сделает наличные расчеты удобными, простыми и комфортными", - сказал он.

Директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко заявил, что Украины продолжит чеканку монет номиналом 1 и 2 гривны, которые были введены в обращение в 2018 году.

Заместитель директор департамента денежного обращения НБУ Оксана Галиць подтвердила планы ввести монету номиналом 5 грн до конца года и моменту 10 грн - в 2020 году.

При этом она сообщила, что Национальный банк не планирует изымать из оборота банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. "Они в меру износа параллельно будут заменяться монетами тех номиналов, которые будут выпускаться в обращение", - сказала она.

Прес-брифінг щодо вилучення з обігу монет номіналом 1,2 та 5 копійок Опубліковано Національний банк України Четвер, 19 вересня 2019 р.

Напомним, в январе 2019 года глава НБУ Яков Смолий заявил, что Национальный банк Украины планирует постепенно полностью заменить бумажные банкноты от 1 до 10 грн монетами.

Как сообщало РБК-Украина, в июле 2019 года глава НБУ Яков Смолий заявил, что после завершения процесса изъятия мелких монет и введения в обращение банкноты нового номинала 1000 грн номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов.