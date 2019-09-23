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В Україні зникнуть дрібні монети: куди нести багатство з скарбничок

STYLERЖиття    23.09.2019 - 18:39
В Україні зникнуть дрібні монети: куди нести багатство з скарбничок
Які банки будуть приймати дрібні монети (Колаж РБК-Україна)

Стало відомо, як довго банки будуть приймати монети, які вилучені з вжитку

В Україні з 1 жовтня з обороту зникнуть самі дрібні монети – номіналом в 1, 2 і 5 копійок. Наступні копійки, які покинуть гаманці українців – це номіналом в 25 копійок. Одночасно з цим, в обігу з'являться не тільки монети в 1 і 2 гривні, а також – номіналом у 5 гривень. Як довго банки будуть обмінювати копійки, пише видання Vesti.

Торгові точки перестануть приймати монети номіналом в 1, 2 і 5 копійок вже з 1 жовтня. Монети номіналом в 25 копійок поки ще будуть в обороті, але ті, які будуть потрапляти в банки – повертатися в оборот вже не будуть.

А ось дрібницю, яка залишиться в гаманцях українців, а також у скарбничках – можна буде віднести в банк і там обміняти на паперові купюри. Зробити це можна буде досить довго – протягом найближчих трьох років.

Як повідомили в Національному Банку України, для нововведення вже відкарбували 100 мільйонів нових монет, і з 2020 року в гаманцях українців з'явиться нова копійка – номіналом у 5 гривень.

Обміняти монети, які застрягнуть в гаманцях і скарбничках можна буде у кількох банківських установах – Національному Банку України, а також в інших уповноважених – в Ощадбанку, у Приватбанку, а також у Райффайзен банку Аваль.

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