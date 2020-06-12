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В Україні може зникнути імпортний алкоголь: з чим це пов'язано

STYLERЖиття    12.06.2020 - 09:40
В Україні може зникнути імпортний алкоголь: з чим це пов'язано
В Україні може зникнути імпортний алкоголь (фото: freepik)

В Україну можуть припинити ввозити алкоголь з-за кордону

В Україні може зникнути імпортний алкоголь через жорсткі вимоги до маркування такої продукції. Річ у тому, що Кабмін хоче ввести "попляшковий" облік алкогольних напоїв з-за кордону.

Це пов'язано з введенням електронної акцизної марки й додатковими рівнями захисту, які повинні будуть наноситися на кожну пляшку, повідомляє Європейська бізнес асоціація.

Про це йдеться у постановах уряду № 74 (Деякі питання маркування алкогольних напоїв) і № 79 (Про внесення змін до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів).

Реформа передбачає кілька етапів. І якщо перший, вже реалізований, - запуск акцизних марок нового зразка вітається бізнесом, то по другому виникає ряд питань. Йдеться про пілотний проєкт сканування марки акцизного податку на касі торгової точки.

Таким чином уряд має намір побороти фальсифікат і контрабанду. Але це спричинить необхідність переобладнання виробництва у імпортерів. Адже у них немає окремих ліній для виробництва алкогольних напоїв безпосередньо для України, а також можливості встановлювати окреме обладнання для додаткового маркування.

Також в повідомленні асоціації кажуть, що паралельно просувається ідея збільшити вартість акцизної марки втричі. Це потрібно, щоб її було складніше підробити.

"Ця пропозиція покладе додаткове фінансове навантаження на легальний бізнес, однак, навряд чи буде сприяти детінізації ринку, адже механізм боротьби з нелегальним ринком - не передбачається", - сказано в повідомленні.

Цікаво, що вчені назвали несподівану причину алкоголізму у жінок.

Також повідомлялося, що полуниця і черешня в Україні різко злетіли в ціні.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України алкоголь
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