В Украину идет похолодание, заморозки и сильные дожди: синоптики предупредили об опасности

Погода в Украине принесет похолодание, сильные осадки и даже заморозки в ближайшие дни. Однако после снижения температуры нас ждет сильное потепление.

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"Ночью 10 и 11 мая в Украине, кроме большинства западных и южных областей, на поверхности почвы заморозки 0-3 градуса.

8-9 мая в Украине, кроме Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - предупредили в Украинском гидрометцентре.

Прогноз на 9 мая

По данным синоптика Наталки Диденко, в понедельник через территорию Украины будет проходить холодный атмосферный фронт с дождями. Во время дождя возможны местами грозы. Ветер будет порывистым из-за колебаний атмосферного фронта.

Осадки пройдут "полосой от Закарпатья до Харьковщины", а именно охватят Закарпатье, Ивано-Франковскую, Черновицкую область, Хмельницкую область, южные районы Львовщины и Тернопольщины, Кировоградщину, Черкащину, часть Днепра и Харьковщину.

Вечером дожди дойдут до южной части Украины, до Донетчины и Луганщины.

Днем на севере, в Одесской области и в Крыму существенные осадки маловероятны. Разве что ближайшей ночью по полуночи что-то немного покапает.

Температура в северных, центральных и западных областях Украины до +12+17 градусов. На юге и востоке теплее, +17+22 градуса.

Какой будет погода в Киеве в понедельник

В Киеве ближайшей ночью и утром местами пройдет небольшой дождь, днем будет сухо и солнечно. Температура воздуха ночью +10+12 градусов, днем около +14+16 градусов.

Скрин: Погода в Украине 9 мая (meteo.gov.ua)

Прогноз на ближайшие дни

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что 10 мая осадки маловероятны, однако температура снизится по всей стране: +13+18 градусов, на Закарпатье +20+22.

11 мая потепление начнется с запада, здесь +21+24, на остальных территориях +15+20, без осадков.

В четверг 12 мая в Украину вернутся дожди и грозы (кроме юга и востока). Температура +22+27, на востоке +21+23, а в Одесской области и Крыму +19+21.

13 мая температура немного снизится, однако выровняется по стране, +19+24. На Закарпатье +25+27, а в Одесской области +19+21.