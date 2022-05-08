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В Україну йде похолодання, заморозки й сильні дощі: синоптики попередили про небезпеку

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Неділя 08 травня 2022 19:33
В Україну йде похолодання, заморозки й сильні дощі: синоптики попередили про небезпеку Фото: Погода в Україні принесе похолодання й дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе похолодання, сильні опади й навіть заморозки найближчими днями. Однак після зниження температури нас чекає сильне потепління.

Що буде з синоптичною ситуацією в країні далі - читайте далі в прогнозі Styler.

"Вночі 10 та 11 травня в Україні, крім більшості західних та південних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси.

8-9 травня в Україні, крім Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Рівненської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - попередили в Українському гідрометцентрі.

Прогноз на 9 травня

За даними синоптика Наталки Діденко, в понеділок через територію України проходитиме холодний атмосферний фронт з дощами. Під час дощу можливі подекуди грози. Вітер буде рвучким через коливання атмосферного фронту.

Опади пройдуть "смугою від Закарпаття до Харківщини", а саме охоплять Закарпаття, Івано-Франківщину, Чернівецьку область, Хмельниччину, південні райони Львівщини та Тернопільщини, Кіровоградщину, Черкащину, частину Дніпра і Харківщину.

Ввечері дощі дійдуть до південної частини України, до Донеччини та Луганщини.

Вдень на півночі, в Одеській області та в Криму суттєві опади малоймовірні. Хіба що найближчої ночі по півночі щось трохи покапає.

Температура в північних, центральних та західних областях України до +12+17 градусів. На півдні та сході тепліше, +17+22 градуси.

Якою буде погода в Києві в понеділок

У Києві найближчої ночі та вранці місцями пройде невеликий дощ, вдень буде сухо та сонячно. Температура повітря вночі +10+12 градусів, вдень близько +14+16 градусів.

В Україну йде похолодання, заморозки й сильні дощі: синоптики попередили про небезпеку

Скрін: Погода в Україні 9 травня (meteo.gov.ua)

Прогноз на найближчі дні

В Українському гідрометцентрі прогнозують, що 10 травня опади малоймовірні, однак температура знизиться по всій країні: +13+18 градусів, на Закарпатті +20+22.

11 травня потепління почнеться з заходу, тут +21+24, на решті територій +15+20, без опадів.

В четвер 12 травня в Україну повернуться дощі та грози (окрім півдня й сходу). Температура +22+27, на сході +21+23, а в Одеській області та Криму +19+21.

13 травня температура трохи знизиться, проте вирівняється по країні, +19+24. На Закарпатті +25+27, а в Одеській області +19+21.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні влітку 2022.

Також ми писали, про магнітні бурі, які накриватимуть Землю до кінця травня.

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