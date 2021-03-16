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В Украине хотят запретить популярные игрушки: чем они опасны для детей

Новина українською → Вторник 16 марта 2021 19:38
В Украине хотят запретить популярные игрушки: чем они опасны для детей В Украине хотят запретить опасные игрушки с магнитами (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

За последние недели трое детей оказались на хирургическом столе в Киевской областной больнице города Боярка через проглатывание магнитных игрушек. И сейчас благотворители, врачи и родители бьют тревогу и мечтают о запрете игрушек с магнитами на государственном уровне.

Ситуации придала огласке председатель благотворительного фонда "Твоя Опора" Валерия Татарчук.

"С начала эпидемии COVID-19 наш фонд очень оперативно расширил сферу деятельности и мы стали помогать не только детям, но и обеспечивать больницы по всей Украине медоборудованием для лечения больных на коронавирус. Так, с одним из рабочих визитов я попала в больницу в Боярке. Случайно узнала об истории с магнитами и, как маму двоих детей, они меня сильно шокировали", - рассказала Валерия нашему изданию.

В Украине хотят запретить популярные игрушки: чем они опасны для детей

Вот так выглядит больница (фото: Валерия Татарчук)

Игрушки несут смертельную опасность для малышей

Об опасности магнитных игрушек необходимо говорить, чтобы распространить информацию и предупредить родителей, уверена активистка.

"Когда знакомилась с маленькими пациентами, которые перенесли операции, пришла в полный ужас от состояния больницы. Это медицинское учреждение, куда везут детей со всей области, за 2020 год медики из Боярки оказали помощь 6000 малышам, до эпидемии здесь лечилось в два раза больше. Представьте себе, в таком стратегически важном для медицинской отрасли месте в палатах в прямом смысле сыплется штукатурка со стен и потолка, реанимобиль скоро полностью выйдет из строя от старости, реанимация оснащена оборудованием 70-х годов," – говорит она и добавляет, что благотворители решили взять больницу под опеку, чтобы постараться создать детям достойные условия лечения.

В Украине хотят запретить популярные игрушки: чем они опасны для детейВ Украине хотят запретить популярные игрушки: чем они опасны для детей

В боярской больнице старое оборудование (фото: Валерия Татарчук)

А про историю с многочисленными случаями операций после глотания детьми магнитов Валерия узнала от мамы трехлетней девочки Александры. Они провели в боярской больнице несколько недель.

"Старшей сестренке Саше подарили игрушку – магнитный нео куб. Младшая нашла и, играя, проглотил пять шариков. С острой болью в животике мы приехали в больницу. Саше сделали рентген и обнаружили в кишечнике инородные предметы. Состояние было очень тяжелым, но, слава Богу и профессионализму врачей, ее спасли. Сделали операцию и изъяли магниты. Скоро нас выпишут домой. Но шрам на животике останется напоминанием, какую опасность несут в себе эти игрушки", - рассказывает мама девочки Анастасия Татаринова.

Одновременно с Сашей в Киевскую областную детскую больницу попало еще несколько детей с той же проблемой.

Медики бьют тревогу

Врачи в разговорах называют эти шквалы случаев "эпидемией" и мечтают о запрете магнитных игрушек на государственном уровне.

"Магниты попадают в кишечник, делают перфорацию, образуются отверстия. Далее перитонит, воспаление и операция. Это уже какая-то эпидемия... Таких игрушек не должно быть у детей. Считаю, что их должны запретить, как это уже сделали в нескольких странах Европы и США", - говорит детский хирург Владимир Логин.

Тем временем украинцев просят помочь больнице получить качественное оборудование, которое будет спасать жизни малышей. Помочь средствами на качественное функционирование медицинского учреждения можно по ссылке.

В Украине хотят запретить популярные игрушки: чем они опасны для детей

Валерия Татарчук (фото из личного архива активистки)

Напомним, фотограф показал кадры с COVID-отделения больницы в Ужгороде.

Ранее в больнице Кропивницкого показали ковид-палату с обшарпанными стенами и горшком вместо туалета.

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