В Украине хотят запретить популярные игрушки: чем они опасны для детей

За последние недели трое детей оказались на хирургическом столе в Киевской областной больнице города Боярка через проглатывание магнитных игрушек . И сейчас благотворители, врачи и родители бьют тревогу и мечтают о запрете игрушек с магнитами на государственном уровне.

"С начала эпидемии COVID-19 наш фонд очень оперативно расширил сферу деятельности и мы стали помогать не только детям, но и обеспечивать больницы по всей Украине медоборудованием для лечения больных на коронавирус. Так, с одним из рабочих визитов я попала в больницу в Боярке. Случайно узнала об истории с магнитами и, как маму двоих детей, они меня сильно шокировали", - рассказала Валерия нашему изданию.

Вот так выглядит больница (фото: Валерия Татарчук)

Игрушки несут смертельную опасность для малышей

Об опасности магнитных игрушек необходимо говорить, чтобы распространить информацию и предупредить родителей, уверена активистка.

"Когда знакомилась с маленькими пациентами, которые перенесли операции, пришла в полный ужас от состояния больницы. Это медицинское учреждение, куда везут детей со всей области, за 2020 год медики из Боярки оказали помощь 6000 малышам, до эпидемии здесь лечилось в два раза больше. Представьте себе, в таком стратегически важном для медицинской отрасли месте в палатах в прямом смысле сыплется штукатурка со стен и потолка, реанимобиль скоро полностью выйдет из строя от старости, реанимация оснащена оборудованием 70-х годов," – говорит она и добавляет, что благотворители решили взять больницу под опеку, чтобы постараться создать детям достойные условия лечения.

В боярской больнице старое оборудование (фото: Валерия Татарчук)

А про историю с многочисленными случаями операций после глотания детьми магнитов Валерия узнала от мамы трехлетней девочки Александры. Они провели в боярской больнице несколько недель.

"Старшей сестренке Саше подарили игрушку – магнитный нео куб. Младшая нашла и, играя, проглотил пять шариков. С острой болью в животике мы приехали в больницу. Саше сделали рентген и обнаружили в кишечнике инородные предметы. Состояние было очень тяжелым, но, слава Богу и профессионализму врачей, ее спасли. Сделали операцию и изъяли магниты. Скоро нас выпишут домой. Но шрам на животике останется напоминанием, какую опасность несут в себе эти игрушки", - рассказывает мама девочки Анастасия Татаринова.

Одновременно с Сашей в Киевскую областную детскую больницу попало еще несколько детей с той же проблемой.

Медики бьют тревогу

Врачи в разговорах называют эти шквалы случаев "эпидемией" и мечтают о запрете магнитных игрушек на государственном уровне.

"Магниты попадают в кишечник, делают перфорацию, образуются отверстия. Далее перитонит, воспаление и операция. Это уже какая-то эпидемия... Таких игрушек не должно быть у детей. Считаю, что их должны запретить, как это уже сделали в нескольких странах Европы и США", - говорит детский хирург Владимир Логин.

Тем временем украинцев просят помочь больнице получить качественное оборудование, которое будет спасать жизни малышей. Помочь средствами на качественное функционирование медицинского учреждения можно по ссылке.

Валерия Татарчук (фото из личного архива активистки)