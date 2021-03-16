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В Україні хочуть заборонити популярні іграшки: чим вони небезпечні для дітей

Новость на русском → Вівторок 16 березня 2021 19:38
В Україні хочуть заборонити популярні іграшки: чим вони небезпечні для дітей В Україні хочуть заборонити небезпечні іграшки з магнітами (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

За останні тижні троє дітей опинились на хірургічному столі у Київській обласній лікарні міста Боярка через проковтування магнітних іграшок. І зараз благодійники, лікарі й батьки б’ють на сполох і мріють про заборону іграшок з магнітами на державному рівні.

Ситуації надала розголосу голова благодійного фонду "Твоя Опора" Валерія Татарчук.

"З початку епідемії COVID-19 наш фонд дуже оперативно розширив сферу діяльності і ми стали допомагати не тільки дітям, а й забезпечувати лікарні по всій Україні медобладнанням для лікування хворих на коронавірус. Так, з одним з робочих візитів я потрапила в лікарню в Боярці. Випадково дізналась про історії з магнітами й, як маму двох дітей, вони мене сильно шокували", - розповіла Валерія нашому виданню.

В Україні хочуть заборонити популярні іграшки: чим вони небезпечні для дітей

Ось так виглядає лікарня (фото: Валерія Татарчук)

Іграшки несуть смертельну небезпеку для малечі

Про небезпеку магнітних іграшок необхідно говорити, щоб поширити інформацію і попередити батьків, впевнена активістка.

"Коли знайомилась з маленькими пацієнтами, які перенесли операції, прийшла в повний розпач від стану лікарні. Це медичний заклад, куди везуть дітей з усієї області, за 2020 рік медики з Боярки надали допомогу 6000 малюкам, до епідемії тут лікувалось вдвічі більше. Уявіть собі, у такому стратегічно важливому для медичної галузі місці у палатах в прямому сенсі сиплеться штукатурка зі стін і стелі, реанімобіль скоро повністю вийде з ладу від старості, реанімація оснащена обладнанням 70-х років," – каже вона і додає, що благодійники вирішили взяти лікарню під опіку, аби постаратися створити малюкам достойні умови лікування.

В Україні хочуть заборонити популярні іграшки: чим вони небезпечні для дітейВ Україні хочуть заборонити популярні іграшки: чим вони небезпечні для дітей

У боярській лікарні старе обладнання (фото: Валерія Татарчук)

А про історію з численними випадками операцій після ковтання дітьми магнітів Валерія дізналась від мами трирічної дівчинки Олександри. Вони провели в боярській лікарні кілька тижнів.

"Старшій сестричці Саші подарували іграшку – магнітний нео куб. Молодша знайшла і, граючись, проковтнула п’ять кульок. З гострим болем в животику ми приїхали до лікарні. Саші зробили рентген і виявили в кишківнику сторонні предмети. Стан був дуже тяжким, але дякувати Богу і професіоналізму лікарів, її врятували. Зробили операцію і вилучили магніти. Скоро нас випишуть додому. Але шрам на животику залишиться нагадуванням, яку небезпеку несуть в собі ці іграшки", - розповідає мама дівчинки Анастасія Татаринова.

Одночасно з Сашею у Київську обласну дитячу лікарню потрапило ще кілька дітей з тією ж проблемою.

Медики б'ють на сполох

Лікарі у розмовах називають ці шквали випадків "епідемією" й мріють про заборону магнітних іграшок на державному рівні.

"Магніти потрапляють в кишківник, роблять перфорацію, утворюються отвори. Далі перитоніт, запалення й операція. Це вже якась епідемія… Таких іграшок не має бути у дітей. Вважаю, що їх мають заборонити, як це вже зробили у кількох країнах Європи та США", - говорить дитячий хірург Володимир Логін.

Тим часом українців просять допомогти лікарні отримати якісне обладнання, яке рятуватиме життя малечі. Допомогти коштами на якісне функціонування медичного закладу можна за посиланням.

В Україні хочуть заборонити популярні іграшки: чим вони небезпечні для дітей

Валерія Татарчук (фото з особистого архіву активістки)

Нагадаємо фотограф показав кадри з COVID-відділення лікарні в Ужгороді.

Раніше в лікарні Кропивницького показали ковід-палату з обшарпаними стінами і горщиком замість туалету.

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