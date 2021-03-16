В Україні хочуть заборонити популярні іграшки: чим вони небезпечні для дітей

За останні тижні троє дітей опинились на хірургічному столі у Київській обласній лікарні міста Боярка через проковтування магнітних іграшок . І зараз благодійники, лікарі й батьки б’ють на сполох і мріють про заборону іграшок з магнітами на державному рівні.

"З початку епідемії COVID-19 наш фонд дуже оперативно розширив сферу діяльності і ми стали допомагати не тільки дітям, а й забезпечувати лікарні по всій Україні медобладнанням для лікування хворих на коронавірус. Так, з одним з робочих візитів я потрапила в лікарню в Боярці. Випадково дізналась про історії з магнітами й, як маму двох дітей, вони мене сильно шокували", - розповіла Валерія нашому виданню.

Ось так виглядає лікарня (фото: Валерія Татарчук)

Іграшки несуть смертельну небезпеку для малечі

Про небезпеку магнітних іграшок необхідно говорити, щоб поширити інформацію і попередити батьків, впевнена активістка.

"Коли знайомилась з маленькими пацієнтами, які перенесли операції, прийшла в повний розпач від стану лікарні. Це медичний заклад, куди везуть дітей з усієї області, за 2020 рік медики з Боярки надали допомогу 6000 малюкам, до епідемії тут лікувалось вдвічі більше. Уявіть собі, у такому стратегічно важливому для медичної галузі місці у палатах в прямому сенсі сиплеться штукатурка зі стін і стелі, реанімобіль скоро повністю вийде з ладу від старості, реанімація оснащена обладнанням 70-х років," – каже вона і додає, що благодійники вирішили взяти лікарню під опіку, аби постаратися створити малюкам достойні умови лікування.

У боярській лікарні старе обладнання (фото: Валерія Татарчук)

А про історію з численними випадками операцій після ковтання дітьми магнітів Валерія дізналась від мами трирічної дівчинки Олександри. Вони провели в боярській лікарні кілька тижнів.

"Старшій сестричці Саші подарували іграшку – магнітний нео куб. Молодша знайшла і, граючись, проковтнула п’ять кульок. З гострим болем в животику ми приїхали до лікарні. Саші зробили рентген і виявили в кишківнику сторонні предмети. Стан був дуже тяжким, але дякувати Богу і професіоналізму лікарів, її врятували. Зробили операцію і вилучили магніти. Скоро нас випишуть додому. Але шрам на животику залишиться нагадуванням, яку небезпеку несуть в собі ці іграшки", - розповідає мама дівчинки Анастасія Татаринова.

Одночасно з Сашею у Київську обласну дитячу лікарню потрапило ще кілька дітей з тією ж проблемою.

Медики б'ють на сполох

Лікарі у розмовах називають ці шквали випадків "епідемією" й мріють про заборону магнітних іграшок на державному рівні.

"Магніти потрапляють в кишківник, роблять перфорацію, утворюються отвори. Далі перитоніт, запалення й операція. Це вже якась епідемія… Таких іграшок не має бути у дітей. Вважаю, що їх мають заборонити, як це вже зробили у кількох країнах Європи та США", - говорить дитячий хірург Володимир Логін.

Тим часом українців просять допомогти лікарні отримати якісне обладнання, яке рятуватиме життя малечі. Допомогти коштами на якісне функціонування медичного закладу можна за посиланням.

Валерія Татарчук (фото з особистого архіву активістки)