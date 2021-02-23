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Украинцев предупредили об опасной детской игрушке: как она выглядит

Новина українською → Ивано-Франковская область, Вторник 23 февраля 2021 23:55
Украинцев предупредили об опасной детской игрушке: как она выглядит Детские игрушки в магазине (фото: flickr.com)
Автор: Владимир Костырин

В Украине на рынке обнаружили опасную детскую игрушку, после развлечений с которой в течение дня пострадали десятки человек.

Об этом 23 февраля передали в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области на странице в Facebook.

Речь идет об игрушке-конструкторе "Неокуб", конструкция которой составлена ​​из одинаковых шарообразных магнитов.

"Сегодня десяткам детей и подростков была оказана медицинская помощь от вреда, причиненного организма в результате сознательного ли сознательного глотания деталей (элементов) данной игрушки", - говорится в сообщении.

В Госпродпотребслужбе установили признаки несоответствия указанной игрушки требованиям пунктов 33 и 34 и пунктов 3 и 4 приложения 2 Технического регламента безопасности игрушек.

Ввиду этого было принято решение о проведении на Прикарпатье внеплановых проверок характеристик игрушек-конструкторов, в составе которых есть магнитные элементы, приводящие к рискам глотания, удушения сложными элементами такой продукции. Подобные игрушки по результатам рейдов будут изымать из оборота.

В ведомстве показали, как выглядят опасные "Неокубы".

Украинцев предупредили об опасной детской игрушке: как она выглядит

Игрушка-конструктор "Неокуб" опасна для здоровья детей (фото: facebook.com/dpssif)

В Госпродпотребслужбе также напомнили продавцам детских товаров в Украине о законе "Об общей безопасности непищевой продукции", в 6-м пункте которого есть требование немедленно сообщать о продукции, которая представляет риски для потребителей (пользователей).

Ранее мы писали о том, что в киевском магазине обнаружили "ядовитые" игрушки, опасные для здоровья детей.

Напомним, что недавно смарт-часы травмировали школьницу в Киеве - гаджет взорвался у девочки на руке, в результате чего ребенок получил ожоги и был госпитализирован.

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