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Обшарпанные стены, вместо туалета - горшок: ковид-палату в больнице Кропивницкого показали на видео

Новина українською → Пятница 12 марта 2021 17:40
Обшарпанные стены, вместо туалета - горшок: ковид-палату в больнице Кропивницкого показали на видео Появилось впечатляющее видео из больницы в Кропивницком (коллаж РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Центральной городской больнице Кропивницкого люди с подозрением на коронавирус вынуждены находиться в ужасных условиях, ожидая результаты теста.

Об этом Styler рассказали местные жители, показав также видео из больничной палаты.

На кадрах видны обшарпанные стены, отклеенный линолеум, а вместо туалета - горшок в палате. Говорят, что последний ремонт здесь делали 15 лет назад.

Обшарпанные стены, вместо туалета - горшок: ковид-палату в больнице Кропивницкого показали на видео

Палата для пациентов с подозрением на COVID-19 (фото: РБК-Украина)

Как известно, в таких палатах кропивничан с подозрением на COVID-19 могут держать несколько дней, потом по результатам теста отправляют в интенсивную терапию (если тест положительный), или в другие больницы.

При этом, рассказывают нам пациенты, "персонал больницы профессиональный, заботливый".

"Но состояние больницы и условия - просто жесть, средневековье", - говорят очевидцы.

Палата для пациентов с подозрением на COVID-19

Палата для пациентов с подозрением на COVID-19

Интересно, что именно в этой Центральной городской больнице на Крепостных валах несколько месяцев назад лежал с ковидом мэр Кропивницкого Андрей Райкович. Тогда на своей странице в Facebook он писал, что находится "в 4-м боксе инфекционки".

Но, как рассказывает медперсонал больницы, на самом деле чиновника положили в детское отделение, в отдельную VIP-палату с улучшенными условиями. В такой же VIP-палате, по словам медперсонала, лечилась и его семья.

Ранее мы писали также, что на Прикарпатье начали принимать первых пациентов в мобильном госпитале ГСЧС, который развернули в конце февраля на территории Богородчанской центральной районной больницы.

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