В Украине хотят создать реестр секса: заниматься любовью станет труднее

На рассмотрение профильным Комитетом Рады по правам человека недавно была подана странная инициатива. Известный активист Андрей Хилько предложил создать "реестр секса", целью которого будет побуждение украинцев к созданию здоровой семьи и безопасной интимной жизни.

Хилько предложил и очень интересный способ, с помощью которого будет создан "добровольный реестр начала интимных отношений". Это, по его замыслу, будет мобильное приложение, в котором граждане будут фиксировать начало интимных отношений.

Для того, чтобы вступить в половые отношения, пара должна обоюдно зарегистрировать связь с помощью смс с кодом. Таким образом партнеры подтвердят согласие на секс.

Для чего нужен такой реестр

Активист выступил с такой инициативой, чтобы оградить несовершеннолетних от нежелательных отношений со взрослым партнером, у которого есть недобрые помыслы. Кроме того, приложение должно будет защитить женщин от сексуального насилия.

Также Андрей Хилько намерен избавить украинцев от искателей приключений на одну ночь, очистить общество от педофилов и помочь правоохранителям их наказать.

Кроме того, реестр секса поможет доказать отцовство в случаях, если горе-папаша решит избежать уплаты алиментов.

Государство поможет вылечить ЗППП

Кроме того, Андрей Хилько предложил государству поучаствовать в половых проблемах пар. Пары, которые зарегистрировались, смогут бесплатно вылечить заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП), презервативы и другие средства контрацепции будут также бесплатны.

Также в приложении будет кнопка SOS, которую можно нажать, чтоб сообщить о насилии.

А слишком сексуально активных лиц, которые любят менять партнеров, насильников, а также разносчиков венерических болезней, Хилько предложил метить красным цветом.

Кто такой Андрей Хилько

О активисте заговорили еще в 2017 году, когда он высказался, что мусорные контейнеры с педалями могут убить детей. А в апреле 2019 Хилько подал иск с требованием аннулировать регистрацию Владимира Зеленского кандидатом на пост президента.