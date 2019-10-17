Украинцам предложили заработать на доносах: на сколько можно обогатиться

Обличение коррупции (коллаж: РБК-Украина)

Обличители коррупционеров смогут получить солидную сумму

Верховная Рада 17 октября 252 голосами приняла законопроект №1010 об обличителях коррупции. Теперь каждый украинец, сообщивший о факте взятки, сможет получить солидное вознаграждение. Но и сумма взятки должна быть немалой. Как заработать на коррупционерах - в материале Styler.

Законопроект кроме различных сфер деятельности коснется также сферы службы или обучения. Так, если в приемной комиссии или в военкомате вы узнаете о взяточничестве, вы можете об этом сообщить.

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Вознаграждение можно получить лишь в случае особо крупных взяток - сумма должна превышать пять или больше тысяч размеров прожиточного минимума для трудоспособных граждан (2007 грн в настоящее время). То есть взятка должна быть более 10 миллионов гривен.

При этом обличитель получит 10 %, то есть 1 млн грн. Но и тут есть ограничение - выплата за помощь в обличении коррупционера не может превышать 3000 минимальных зарплат - 12,5 млн гривен.

Обличение коррупции (фото: forumdaily.com)

Стоит отметить, что право на вознаграждение получат не все. Без вознаграждения останется обличитель, который сам участвует в коррупционной схеме, тот, кто сообщил о нарушениях в рамках соглашения в уголовном производстве. Не доплатят и тому, кто мог официально сообщить о факте коррупции, но стал обличителем.

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