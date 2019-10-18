В Украине хотят создать реестр секса: заниматься любовью станет труднее

Раде предложили принять реестр секса (фото: onaplus.delo.si)

Украинцам предложили добровольно регистрировать начало интимных отношений

На рассмотрение профильным Комитетом Рады по правам человека недавно была подана странная инициатива. Известный активист Андрей Хилько предложил создать "реестр секса", целью которого будет побуждение украинцев к созданию здоровой семьи и безопасной интимной жизни.

Хилько предложил и очень интересный способ, с помощью которого будет создан "добровольный реестр начала интимных отношений". Это, по его замыслу, будет мобильное приложение, в котором граждане будут фиксировать начало интимных отношений.

Для того, чтобы вступить в половые отношения, пара должна обоюдно зарегистрировать связь с помощью смс с кодом. Таким образом партнеры подтвердят согласие на секс.

Для чего нужен такой реестр

Активист выступил с такой инициативой, чтобы оградить несовершеннолетних от нежелательных отношений со взрослым партнером, у которого есть недобрые помыслы. Кроме того, приложение должно будет защитить женщин от сексуального насилия.

Также Андрей Хилько намерен избавить украинцев от искателей приключений на одну ночь, очистить общество от педофилов и помочь правоохранителям их наказать.

Кроме того, реестр секса поможет доказать отцовство в случаях, если горе-папаша решит избежать уплаты алиментов.

Государство поможет вылечить ЗППП

Кроме того, Андрей Хилько предложил государству поучаствовать в половых проблемах пар. Пары, которые зарегистрировались, смогут бесплатно вылечить заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП), презервативы и другие средства контрацепции будут также бесплатны.

Также в приложении будет кнопка SOS, которую можно нажать, чтоб сообщить о насилии.

А слишком сексуально активных лиц, которые любят менять партнеров, насильников, а также разносчиков венерических болезней, Хилько предложил метить красным цветом.

Кто такой Андрей Хилько

О активисте заговорили еще в 2017 году, когда он высказался, что мусорные контейнеры с педалями могут убить детей. А в апреле 2019 Хилько подал иск с требованием аннулировать регистрацию Владимира Зеленского кандидатом на пост президента.