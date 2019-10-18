В Україні хочуть створити реєстр сексу: кохатися стане важче

Раді запропонували прийняти реєстру сексу (фото: onaplus.delo.si)

Українцям запропонували добровільно реєструвати початок інтимних стосунків

На розгляд профільним Комітетом Ради з прав людини нещодавно була подана дивна ініціатива. Відомий активіст Андрій Хилько запропонував створити "реєстр сексу", метою якого буде спонукання українців до створення здорової сім'ї та безпечного інтимного життя.

Хилько запропонував і дуже цікавий спосіб, за допомогою якого буде створено "добровільний реєстр початку інтимних стосунків". Це, за його задумом, буде мобільний додаток, в якому громадяни будуть фіксувати початок інтимних відносин.

Для того, щоб вступити в статеві відносини, пара повинна обопільно зареєструвати зв'язок за допомогою смс з кодом. Таким чином партнери підтвердять згоду на секс.

Для чого потрібен такий реєстр

Активіст виступив з такою ініціативою, щоб захистити неповнолітніх від небажаних стосунків з дорослим партнером, у якого є недобрі помисли. Крім того, додаток повинен буде захищати жінок від сексуального насильства.

Також Андрій Хилько має намір позбавити українців від шукачів пригод на одну ніч, очистити суспільство від педофілів і допомогти правоохоронцям їх покарати.

Крім того, реєстр сексу допоможе довести батьківство у випадках, якщо горе-татусь вирішить уникнути сплати аліментів.

Держава допоможе вилікувати ЗПСШ

Крім того, Андрій Хилько запропонував державі взяти участь в статевих проблемах пар. Пари, які зареєструвалися, зможуть безкоштовно вилікувати захворювання, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ), презервативи та інші засоби контрацепції будуть також безкоштовні.

Також в додатку буде кнопка SOS, яку можна натиснути, щоб повідомити про насильство.

А надто сексуально активних осіб, які люблять міняти партнерів, гвалтівників, а також рознощиків венеричних хвороб, Хилько запропонував мітити червоним кольором.

Хто такий Андрій Хилько

Про активіста заговорили ще в 2017 році, коли він висловився, що сміттєві контейнери з педалями можуть вбити дітей. А в квітні 2019 Хилько подав позов з вимогою анулювати реєстрацію Володимира Зеленського кандидатом на пост президента.