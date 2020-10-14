В Україні хочуть скасувати призов до армії: в ЗСУ зробили заяву

Військовий призов в Україні (колаж РБК-Україна)

Руслан Хомчак назвав умову для відмови від військового призову в Україні

В Україні планують скасувати призов на військову службу до лав ЗСУ - таке бачення є в перспективі за умови налагодженої системи підготовки резерву. Зокрема, коли кожен громадянин буде навчений всім елементам тактичної медицини та отримає хоча б мінімальні навички для оборони.

Про це 14 жовтня заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в ефірі телеканалу "Україна".

"Коли громадянин вміє стріляти, знає медицину, інженерні питання, які йому потрібні, і якщо завтра йому скажуть "Треба встати на захист Батьківщини", то він знає, що він може це", - пояснив військовий.

За його словами, такі вміння будуть корисні кожному цивільному незалежно від того, чи служить він в армії.

"Ці навички та знання можуть йому знадобитися де завгодно, в будь-якій ситуації поза військовою службою, де він повинен вміти надати собі медичну допомогу і тому, хто поруч, тим самим врятувати життя собі або комусь", - зазначив Хомчак.

Зараз в ЗСУ є розуміння, якою повинна бути така система. Водночас генерал визнав, що на її створення буде потрібно не "півроку-рік", і значне фінансування. Також потрібна буде підготовка кадрів, починаючи від звичайних цивільних осіб і до голів громад та керівництва держави.

"Коли така система запрацює, тоді ми зможемо говорити про скасування строкової служби, адже в ній більше не буде потреби, бо всі ті ази пройшли", - розповів Хомчак.

Також головнокомандувач ЗСУ нагадав, що в цьому році був зменшений призов на строкову службу через достатню кількість контрактників. І вже українська армія укомплектована за необхідної чисельності на 100%.

"Ми вже ставимо питання не укомплектувати просто контрактниками, а ми вже переходимо на якість", - додав він.

Відео: Руслан Хомчак назвав умову відмови від призову до української армії

Раніше ми писали, що Верховна Рада України посилила покарання для призовників-ухильників та розповідали, що їх чекає.

Нагадаємо також, що нещодавно юристи розповіли, кого не заберуть в армію під час призову в Україні.