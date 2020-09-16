ВР ужесточила наказание для призывников-уклонистов: что их ждет

Уклонение от армии в Украине будет наказываться более строго (фото: zoda.gov.ua)

Власти увеличили размер штрафов для тех, кто уклоняется от армии

Уклонение от армии в Украине будет наказываться более строго после поддержания законопроекта № 3553. Так Верховная Рада утвердила увеличение штрафов за нарушения для призывников и военнообязанных.

За увеличение размера штрафных санкций законопроектом № 3553 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов выполнения воинской обязанности и ведения воинского учета" проголосовали 226 депутатов.

Как изменятся штрафы и уголовная ответственность

При нарушении военного учета военнообязанным, а также тем, кто попадает под призыв и резервистам придется заплатить от 510 до 810 гривен (до этого от 85 до 119 гривен). При повторном совершении нарушения - от 850 до 1700 гривен.

За нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации – штраф от 1700 до 3400 гривен и для должностных лиц – от 3400 до 5100 гривен. Повторно – от 3400 до 5100 гривен, для должностных лиц от 5100 до 8500 гривен.

Если призывники, резервисты и военнообязанные умышленно испортят военно-учетные документы, их ждет штраф от 510 до 850 гривен, за нарушение - от 850 до 1700 гривен.

Отмечается, что из списка админнарушений изъят ряд статей, в частности о неявке на вызов в военный комиссариат, непредставление в военные комиссариаты списков юношей, подлежащих приписке к призывным участкам, и принятие на работу военнообязанных и призывников, не состоящих на воинском учете.

При этом уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период будет караться лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Сейчас это наказание предусматривало заключение от 2 до 5 лет.

Ранее сообщалось, что в Украине абитуриентов все равно забирают в армию, а также рассказывали, что делать, если пришла повестка.

Также мы писали о том, что в МОН Украины высказались относительно призыва в 2020 году и объяснили, что будут делать со школьниками и выпускниками вузов.