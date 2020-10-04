Осенний призыв в Украине 2020: юристы рассказали, кого не заберут в армию

Военный призыв в Украине (коллаж РБК-Украина)

Военные юристы объяснили, кто освобождается от призыва на срочную службу

Осенний призыв на срочную службу в армию уже стартовал в Украине 1 октября и продлится до 31 декабря. Срок службы в рядах ВСУ составляет 18 месяцев для юношей без высшего образования и 12 месяцев - для призывников со степенью бакалавра или магистра.

В армию будут призывать молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, которые не имеют оснований для отсрочки или освобождения от службы. Эксперты детально объяснили на Юридическом портале, кто именно имеет на это право.

Отмечается, что статьями 17 и 18 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" предусмотрен исчерпывающий перечень призывников, которые могут получить:

отсрочку от призыва в армию по учебе, работе и семейным обстоятельствам (при рождении ребенка, наличии родителей-пенсионеров и пр.)

полное освобождение от срочной службы по состоянию здоровья (болезни) вследствие признания призывника "негодным к военной службе"

Кто имеет право на отсрочку от службы в украинской армии

призывники, у которых есть ребенок в возрасте до 3 лет

отцы двух и более детей или мужчины, чья жена ожидает ребенка

студенты дневных отделений украинских ВУЗов (бюджетная и контрактная формы обучения)

поступающие или обучающиеся в интернатуре, аспирантуре, докторантуре

лица, у которых есть нетрудоспособные родители (одинокая мать/отец)

опекуны и попечители (при условии отсутствия трудоспособных родственников)

работающие, которые являются единственными кормильцами в семье

учащиеся на военной кафедре (до окончания и присвоения звания офицера запаса)

священнослужители, полицейские, некоторые педагоги и врачи (если работают на полной ставке)

признанные медкомиссией временно негодными к военной службе.

Кто освобождается от призыва на срочную службу

те призывники, которых признали негодными к военной службе по состоянию здоровья

достигшие 27-летнего возраста

те, кто служил в армии в других государствах до получения гражданства Украины

отслужившие в военном резерве в течение сроков 1 и 2 контрактов

которым после окончания ВУЗа присвоили военные (специальные) звания офицерского (начальственного) состава

осужденные за преступления к лишению свободы, ограничению свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания

призывники, чьи близкие родственники погибли, умерли или стали инвалидами во время прохождения военной службы или сборов военнообязанных.

Кто может получить отсрочку и освобождение по состоянию здоровья

Такие отсрочки и освобождение от службы в армии оформляются только по решению РВК, на основании выводов медкомиссии о признании непригодным к призыву в армию. Во время прохождения медкомиссии учитывается характер заболевания или физического недостатка, степень их развития (стадия болезни) и функциональные нарушение, а также фактическая трудоспособность.

Перечень наиболее распространенных заболеваний для признания негодным к военной службе:

кожные заболевания (экзема, псориаз, себорейный и атопический дерматит, кожный зуд, лимфаденит)

все виды грыж (паховая, бедренная, пупочная, диафрагмальная, грыжа брюшной полости и мочевого пузыря)

аллергия (конъюнктивит, дерматит и другие поражения слизистых и кожных покровов аллергического характера)

гипертоническая болезнь I-III стадии (периодическое повышение артериального давления более 140/90 мм рт. ст.)

заболевания дыхательных путей (все виды бронхиальной астмы, осложнения после гриппа и пневмонии тяжелого течения)

болезни позвоночника (сколиоз, остеохондроз, протрузии межпозвоночных дисков, грыжи Шморля и спондилез с болевым синдромом)

заболевания опорно-двигательного аппарата (плоскостопие с проявлениями остеоартроза, кифоз и лордоз, болезни костей и суставов)

психические расстройства с периодическими соматическими проявлениями, которые подтверждены сертификатом психиатра по форме № 122-2/о

заболевания желудочно-кишечного тракта (язва желудка, подтвержденная рентгенологическим исследованием в условиях искусственной гипотонии)

болезни сердца и сердечно-сосудистой системы (все формы стенокардии и легочно-сердечной недостаточности, нарушение сердечного ритма и тахикардия)

вегетососудистая дистония с пароксизмальными нарушениями, подтвержденная невропатологом, психиатром, окулистом и эндокринологом в условиях стационара

плохое зрение (дальнозоркость или близорукость любого глаза более минус 6 диоптрий и астигматизм с разницей рефракции в двух главных меридианах более минус 3 дптр).

Ранее мы писали, что Верховная Рада Украины ужесточила наказание для призывников-уклонистов и рассказывали, что их ждет.

Напомним, что из-за карантина весенний призыв на срочную службу в армию передвинули на лето, и процесс сопровождался целой чередой скандалов. Выпускники школ, которые планировали поступить в вузы, жаловались, что их насильно забирают в армию и удерживают в военкомате.