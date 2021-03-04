В Украине хотят отменить админарест за наркотики "для себя" и пьянство в общественных местах

В Украине хотят отменить административный арест за покупку и хранение наркотических средств без цели сбыта, а также за распитие алкогольных напитков и появлении в пьяном виде в общественных местах. Соответствующие новшества прописаны в законопроекте №4049, который народные депутаты поддержали в первом чтении.
Отмечается, что целью законопроекта является приведение положений Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП), Уголовного кодекса (УК) и Уголовно-процессуального кодекса (УПК) в соответствие к практике Европейского суда по правам человека.
В документе, среди прочего, предлагается исключить административное взыскание в виде административного ареста, увеличив при этом предельные границы других видов взысканий (изменения в статьи 44, 121, 178 КУоАП).
О каких правонарушениях идет речь
о незаконном производстве, приобретении, хранении, перевозке, пересылке наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта в небольших размерах;
о нарушении водителем правил управления транспортным средством, правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами... а также повторном на протяжении года совершение любого из нарушений, предусмотренных частями первой - третьей настоящей статьи;
о распитии пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде;
Согласно законодательной инициативе, админаресты за данные правонарушения предлагается отменить, однако штрафы - увеличить.
Как теперь предлагают наказывать
Как указывается в сравнительной таблице к проекту закона, за наркотики и психотропные вещества не для продажи в небольших количествах полагается штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан - то есть от 850 гривен до 1700 гривен - или общественные работы на срок от 20 до 60 часов. При этом возможность админареста на срок до 15 суток уже снимается.
В случае с нарушением ПДД админарест на срок от 5 до 10 суток уже не грозит, однако добавляется штраф от 850 гривен до 1700 гривен, плюс остаетсялишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев.
За пьянство в общественных местах грозит штраф от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан - это от 170 гривен до 340 гривен - или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка. Но админарест на 15 суток уже отменят.