В Украине хотят избавиться от старых маршруток: как изменится общественный транспорт

Маршрутки в Киеве (фото: РБК-Украина)

В Украине планируют изменить правила работы общественного транспорта и таким образом убрать старые и некомфортные маршрутки с дорог.

Внесенный в Верховную Раду законопроект также призван повысить качество перевозок и защитить права льготных пассажиров, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире телеканала "Украина 24".

Чиновник отметил, что инициативу уже поддержали крупные города.

"Этот законопроект - это об инструменте. Мы, чтобы не получить сопротивление, делаем его необязательным, но возможным. В то же время большие города поддерживают эту идею, потому что они смогут проводить конкурсы не просто на сами маршруты, которые проводят ежегодно... Когда город выступает заказчиком услуги, то он вправе выставлять требования, например, об обеспечении маршрута электробусами, чтобы они были кондиционированы, с валидаторами", - рассказал глава Мининфраструктуры.

Криклий заявил, что перевозчики нередко содержат транспорт в запущенном состоянии, сервис сильно "хромает", и "каждый соревнуется за то, чтобы была максимальная экономия и доходные маршруты".

Министр подчеркивает, что сейчас необходимо переходить на крупногабаритные транспортные средства для перевозок пассажиров.

Также Криклий прокомментировал норму законопроекта о том, что перевозчик будет получать деньги за километры, а не количество пассажиров. По его словам, это сделает общественный транспорт более доступным, в первую очередь - для льготных категорий.

"У перевозчика пропадает желание напихать, как в сказке про рукавичку, больше пассажиров. Город рассчитывается за каждый километр, у перевозчика нет тогда желания брать сверхнорму пассажиров, он набирает по количеству посадочных мест или посадочные плюс стоячие, исходя из норм безопасности. И мы получаем хорошее качество и безопасность", - пояснил он.

Контролировать качество перевозок будут городские власти - им дается возможность наложения штрафов за невыполнение требований договора и требований к транспорту.

"Общественный контроль тоже должен подключаться. Город выступает гарантом качественной услуги", - добавил Криклий.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда в общественном транспорте в Украине после январского локдауна может взлететь в 1,5 раза.