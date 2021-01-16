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В Украине изменится общественный транспорт: конец эры "адских" маршруток

Киев, Суббота 16 января 2021 11:39
В Украине изменится общественный транспорт: конец эры "адских" маршруток
В Украине хотят заменить маршрутки на качественный транспорт (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине хотят изменить правила работы общественного транспорта. В первую очередь хотят заняться маршрутками, которые многие уже называют адскими. Для этого в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4583 относительно общественно-важных услуг по перевозке пассажиров.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр транспорта и связи Украины Владислав Криклий.

Какие изменения внесет законопроект, если его поддержит большинство депутатов:

  • Городские власти будут заключать не только договора с перевозчиками, а и утвердят жесткие критерии качества транспортных услуг. Например, низкий пол, кондиционирования, ремни безопасности, и тому подобное;
  • в городах индивидуально будут определять цену и платить за километры, которые обслужено. Предметом закупки станут маршруты с конкретным километражом. Это даст возможность убрать дискриминацию льготников;
  • городская власть, как организаторы перевозок, смогут накладывать штрафные санкции на перевозчиков за невыполнение условий договора и не соблюдение установленных норм;
  • закупка услуг будет происходить через систему ProZorro. Это позволит не допустить махинаций при проведении конкурса на маршруты и позволит вести открытую конкуренцию среди перевозчиков;
  • общественный транспорт на маршрутах в центре городов и исторических районах должен будет быть максимально экологичным;
  • обязательное введение валидаторов и безналичного расчета. Это удобство для пассажиров и четкий контроль за объемами поступлений и количеству перевезенных льготных категорий, которые, наконец, не будут спрашивать, можно ли им воспользоваться маршруткой. Водители не смогут отказаться вести льготные категории;
  • четкие и понятные правила, а также требования, которые будут прописаны в договорах. Благодаря этому они смогут планировать обновление своего автопарка, контролировать поступление и иметь гарантию возмещения перевозку льготных категорий пассажиров.

В Украине изменится общественный транспорт: конец эры &quot;адских&quot; маршрутокВладислав Криклий рассказал о новом законопроекте

Как мы ранее писали, стоимость проезда в общественном транспорте в Украине после январского локдауна может взлететь в 1,5 раза. Намерения изменить тариф маршрутных такси уже выразили некоторые перевозчики.

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