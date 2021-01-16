В Україні хочуть позбутися від старих маршруток: як зміниться громадський транспорт

Маршрутки в Києві (фото: РБК-Україна)

В Україні планують змінити правила роботи громадського транспорту і таким чином прибрати старі та некомфортні маршрутки з доріг.

Внесений до Верховної Ради законопроект також покликаний підвищити якість перевезень і захистити права пільгових пасажирів, заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі телеканалу "Україна 24".

Чиновник зазначив, що ініціативу вже підтримали великі міста.

"Цей законопроєкт - це про інструмент. Ми, щоб не отримати опір, робимо його необов'язковим, але можливим. Водночас великі міста підтримують цю ідею, тому що вони зможуть проводити конкурси не просто на самі маршрути, які проводять щорічно... Коли місто виступає замовником послуги, то воно має право виставляти вимоги, наприклад, про забезпечення маршруту електробусами, щоб вони були кондиційовані, з валідаторами", - розповів глава Мінінфраструктури.

Криклій заявив, що перевізники нерідко тримають транспорт в занедбаному стані, сервіс сильно "кульгає", і "кожен змагається за те, щоб була максимальна економія та прибуткові маршрути".

Міністр наголошує, що зараз необхідно переходити на великогабаритні транспортні засоби для перевезень пасажирів.

Також Криклій прокоментував норму законопроекту про те, що перевізник буде отримувати гроші за кілометри, а не кількість пасажирів. За його словами, це зробить громадський транспорт більш доступним, в першу чергу - для пільгових категорій.

"У перевізника зникає бажання напихати, як у казці про рукавичку, більше пасажирів. Місто розраховується за кожен кілометр, у перевізника немає тоді бажання брати понад норму пасажирів, він набирає за кількістю посадкових місць або посадкові плюс стоячі, виходячи з норм безпеки. І ми отримуємо гарну якість і безпеку", - пояснив він.

Контролювати якість перевезень буде міська влада - їй дається можливість накладення штрафів за невиконання вимог договору та вимог до транспорту.

"Громадський контроль теж повинен підключатися. Місто виступає гарантом якісної послуги", - додав Криклій.

Раніше повідомлялося, що вартість проїзду в громадському транспорті в Україні після січневого локдауну може злетіти в 1,5 раза.