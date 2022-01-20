Украине грозит новый штамм гриппа: что о нем известно
В Украине может появиться новый штамм гриппа - Cambodia. По словам эпидемиолога, это свежий штамм и ранее на территории Украины он не циркулировал.
Об этом рассказала эпидемиолог Елена Кузьменко в интервью для "КП в Украине".
По данным Центра общественного здоровья, показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в Украине на середину зимы составляют на 40% ниже эпидемического порога и на 7% ниже прошлогодних.
Показатели начали увеличиваться после 10 января и больше всего болеют дети. Как объясняет эпидемиолог Елена Кузьменко, дети вернулись в школы после каникул и начали больше болеть.
Эпидемического порога пока мы не достигли, но темпы роста заболеваемости довольно значительны. Кроме того, увеличился рост заболеваемости коронавирусом.
В ВОЗ анонсировали в этом эпидсезоне четыре штамма гриппа – Victoria, Washington, Phuket и совершенно новый Cambodia.
Этот штамм относительно новый, он появился в 2020 году и на территории Украины никогда раньше не циркулировал. Иммунитет от "старых" штаммов уже есть у многих украинцев, а с новым мы пока не сталкивались.
Также на территории Украины в этом году циркулирует группа острых респираторный вирусных инфекций – аденовирусы, риновирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа. По данным ЦОЗ, уровень заболеваемости сейчас выше на 8% чем в январе 2021 года.
Кроме того, в 2022 году было зафиксировано уже более 300 случаев острой респираторной инфекции, которая опасна для детей до 5 лет.
Чем опасен грипп и как проявляется
По словам специалиста, грипп по своим симптомам очень похож на коронавирус и распространяется от человека к человеку. Группы риска при гриппе точно такие же, как и при коронавирусе.
Основные симптомы:
- Озноб, лихорадка
- Слабость, чувство усталости
- Кашель
- Головная и мышечная боль
- Одышка и затрудненное дыхание
- Диарея
- Рвота
- Насморк и заложенность носа
- Боль в горле
- Потеря вкуса и обоняния
Отличить грипп от COVID-19 возможно только по результатам тестирования. Экспресс-тесты сейчас есть для обоих заболеваний.
Правила профилактики также похожи: социальная дистанция, не находиться в закрытых и плохо вентилируемых помещениях, ношение маски, не прикасаться руками к лицу, часто мыть руки и обрабатывать антисептиком.
Если появились первые признаки заболевания, нужно обратиться к семейному врачу и пройти тестирование. Самолечение очень опасно и может привести к печальным последствиям.
Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский сравнил заразность Омикрона с корью.
А также рассказывали о том, что названы четыре симптома, по которым точно можно определить грипп.