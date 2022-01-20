Україні загрожує новий штам грипу: що про нього відомо

В Україні може з'явитися новий штам грипу - Cambodia. За словами епідеміолога, це свіжий штам і раніше на території України він не циркулював.

Про це розповіла епідеміолог Олена Кузьменко в інтерв'ю для " КП в Україні ".

За даними Центру громадського здоров'я, показники захворюваності на ГРВІ та грип в Україні на середину зими становлять на 40% нижче епідемічного порогу і на 7% нижче торішніх.

Показники почали збільшуватися після 10 січня і найбільше хворіють діти. Як пояснює епідеміолог Олена Кузьменко, діти повернулися в школи після канікул і почали більше хворіти.

Епідемічного порогу поки ми не досягли, але темпи зростання захворюваності досить значні. Крім того, збільшилося зростання захворюваності коронавірусом.

У ВООЗ анонсували в цьому епідсезоні чотири штами грипу - Victoria, Washington, Phuket і абсолютно новий Cambodia.

Цей штам відносно новий, він з'явився у 2020 році й на території України ніколи раніше не циркулював. Імунітет від "старих" штамів вже є у багатьох українців, а з новим ми поки не стикалися.

Також на території України цього року циркулює група гострих респіраторних вірусних інфекцій - аденовіруси, риновіруси, бокавіруси, віруси парагрипу. За даними ЦГЗ, рівень захворюваності зараз вище на 8% ніж у січні 2021 року.

Крім того, у 2022 році було зафіксовано вже понад 300 випадків гострої респіраторної інфекції, яка небезпечна для дітей до 5 років.

Чим небезпечний грип і як проявляється

За словами фахівця, грип за своїми симптомами дуже схожий на коронавірус і поширюється від людини до людини. Групи ризику при грипі точно такі ж, як і при коронавірусі.

Основні симптоми:

Озноб, лихоманка

Слабкість, відчуття втоми

Кашель

Головний і м'язовий біль

Задишка та утруднене дихання

Діарея

Блювота

Нежить і закладеність носа

Біль в горлі

Втрата смаку і нюху

Відрізнити грип від COVID-19 можливо тільки за результатами тестування. Експрес-тести зараз є для обох захворювань.

Правила профілактики також схожі: не перебувати в закритих і погано вентильованих приміщеннях, носіння маски, не торкатися руками до обличчя, часто мити руки та обробляти антисептиком.

Якщо з'явилися перші ознаки захворювання, потрібно звернутися до сімейного лікаря і пройти тестування. Самолікування дуже небезпечно і може привести до сумних наслідків.