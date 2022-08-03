В Украине грибами из леса уже отравились 19 человек: медики дали спасительные советы

Медики добавили, что к счастью, летальных исходов не было.

Отмечается, что такие случаи отравлений дикорастущими грибами фиксируются на фоне действующего запрета на посещение леса.

"Нередкие случаи отравлений дикорастущими грибами регистрируются в Украине, несмотря на запрет посещения лесов, ведь боевые действия охватили около 600 тысяч гектаров лесных земель. В частности, суровый запрет касается Сумской, Черниговской, Ровенской областей, где случаи регистрировались", - говорится в публикации.

Где пострадали грибники

Больше всего пострадавших от отравления дикорастущими грибами зарегистрировано в Винницкой области - там в медицинской помощи нуждались 6 взрослых.

В Черниговской области зарегистрировали 3 очага - грибами отравились 5 взрослых.

В Черновицкой области - 1 очаг, пострадали 3 взрослых.

В Ровенской области - 2 очага, пострадали 2 человека, из них 1 ребенок.

В Сумской области - 1 очаг и 1 пострадавший (взрослый).

Кому не следует употреблять грибы

Грибы не рекомендуют есть беременным, кормящим грудью женщинам и пожилым людям. Также медики добавляют, что не следует кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет.

Какие признаки отравления

При отравлении грибами симптомы могут проявиться как уже через полчаса после употребления, так и в течение нескольких дней. Признаки такие:

тошнота;

рвота;

резкий боль в животе;

диарея;

головокружение;

повышение температуры тела;

снижение пульса;

нехватка воздуха, удушье;

судороги;

отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);

бред, галлюцинации.

Что делать / первая помощь

В Минздраве подчеркивают, что при наличии какого-либо из указанных симптомов нужно срочно вызывать врача. Не занимайтесь самолечением, это небезопасно для жизни!

Для оказания первой помощи при отравлении грибами следует:

немедленно звоните в "скорую" (общий номер 103);

промойте желудок простой водой;

соблюдайте постельный режим;

пейте много жидкости (вода, подсоленная вода или прохладный чай) - это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины;

примите сорбенты.

Что строго запрещено