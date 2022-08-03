В Украине грибами из леса уже отравились 19 человек: медики дали спасительные советы

В Украине зарегистрировали 12 очагов отравления дикорастущими грибами с начала 2022 года, а количество пострадавших, которые отравились своей "добычей" на тихой охоте в лесах, составило 19 человек, в том числе и одного ребенка.
Об этом 3 августа передали на сайте Центра общественного здоровья МОЗ Украины.
Медики добавили, что к счастью, летальных исходов не было.
Отмечается, что такие случаи отравлений дикорастущими грибами фиксируются на фоне действующего запрета на посещение леса.
"Нередкие случаи отравлений дикорастущими грибами регистрируются в Украине, несмотря на запрет посещения лесов, ведь боевые действия охватили около 600 тысяч гектаров лесных земель. В частности, суровый запрет касается Сумской, Черниговской, Ровенской областей, где случаи регистрировались", - говорится в публикации.
Грибы не рекомендуют есть беременным, кормящим грудью женщинам и пожилым людям. Также медики добавляют, что не следует кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет.
При отравлении грибами симптомы могут проявиться как уже через полчаса после употребления, так и в течение нескольких дней. Признаки такие:
В Минздраве подчеркивают, что при наличии какого-либо из указанных симптомов нужно срочно вызывать врача. Не занимайтесь самолечением, это небезопасно для жизни!
Для оказания первой помощи при отравлении грибами следует:
Напомним, ранее медики объяснили, как избежать отравления грибами, ведь сезон "тихой охоты" уже начался.
Добавим, что в Украине зафиксирован всплеск кишечных инфекций, и в Центре общественного здоровья МОЗ рассказали, на что нужно обратить внимание, чтобы не заболеть.