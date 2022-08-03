В Україні грибами з лісу вже отруїлися 19 людей: медики дали рятівні поради

В Україні зареєстрували 12 осередків отруєння дикорослими грибами з початку 2022 року, а кількість постраждалих, які отруїлися своєю "здобиччю" на тихому полюванні в лісах, склала 19 людей, у тому числі й одну дитина.
Про це 3 серпня передали на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ України.
Медики додали, що на щастя, летальних випадків не було.
Зазначається, що такі випадки отруєнь дикорослими грибами фіксуються на фоні діючої заборони на відвідування лісу.
"Непоодинокі випадки отруєнь дикорослими грибами реєструються в Україні попри заборону відвідування лісів, адже бойові дії охопили близько 600 тисяч гектарів лісових земель. Зокрема, сувора заборона стосується Сумської, Чернігівської, Рівненської областей, де випадки реєструвалися", - йдеться в публікації.
Гриби не рекомендують їсти вагітним, жінкам, які годують грудьми та літнім людям. Також медики додають, що не слід годувати грибами або стравами з них дітей до 12 років.
При отруєнні грибами симптоми можуть проявитися як вже через пів години після вживання, так і протягом декількох днів. Ознаки такі:
У МОЗ наголошують, що при наявності будь-якого із зазначених симптомів потрібно терміново викликати лікаря. Не займайтеся самолікуванням, це небезпечно для життя!
Для надання першої допомоги при отруєнні грибами слід:
Нагадаємо, раніше медики пояснили, як уникнути отруєння грибами, адже сезон "тихого полювання" вже розпочався.
Додамо, що в Україні зафіксовано сплеск кишкових інфекцій, і в Центрі громадського здоров'я МОЗ розповіли, на що потрібно звернути увагу, щоб не захворіти.