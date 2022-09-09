В Украине гречку начали продавать по 55 грн. Где и почему такая цена

Где можно недорого купить гречку

В Житомире на Житнем рынке гречку продают по 55 гривен за килограмм. Еще несколько дней назад крупа стоила 90.

Причина падения стоимости товара - новый урожай. Как известно, фермеры собрали достаточное количество гречихи в этом году.

В Житомире увидели гречку по 55 гривен (фото: suspilne.media)

По словам местного продавца на базаре, когда привезут новый урожай - вся крупа будет продаваться по такой цене.

Но не все солидарны с сотрудником рынка. Другие продавцы, торгующие прошлогодней партией, не желают сбавлять стоимость ценного товара. Они жалуются, что разницу им никто не компенсирует.

Почему гречка будет дешеветь

Директор областного департамента агропромышленного развития Наталья Арендарчук рассказала, что снижение стоимости гречки в сентябре произошло не только из-за того, что началась продажа этого урожая этой культуры, но и благодаря тому, что в целом в Украине посеяли гречки больше, чем в прошлом.

Цена на гречку в Украине начала снижаться (фото: suspilne.media)

С семенами фермерам помогли западные коллеги.

"Программа USAID предоставляла такие семена. Их получили 28 хозяйств нашего региона. 315 гектаров засеяли гречкой, которая предоставлялась бесплатно, как помощь, чтобы засеять площади, которые не были засеяны ранними зерновыми", - рассказала она.

Эксперт по экономическим вопросам Олег Пендзин прогнозирует, что увеличение стоимости гречки в этом году может произойти, если подорожает бензин.

"Если поднимется цена на нефтепродукты, а проголосовавшие – 100 евро на тонну акциза, примерно считайте: на 3-4 процента гречка может еще подорожать", - считает эксперт.