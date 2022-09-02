В Украине обвалится цена на гречку: эксперт рассказал когда и на сколько

Цена на гречку после рекордного подорожания скоро снизится. Она упадет на 20% уже в октябре.

Почему гречка подешевеет

Эксперт сообщил, что крупа подешевеет уже в октябре, так как в текущем году данной культурой засеяли значительно большие площади, чем в прошлом (120 тыс. га вместо 70 тыс. га).

"Сейчас начинается массовая жатва гречихи. В сентябре она пройдет, и мы предполагаем, что в октябре будет резкое удешевление гречневой крупы. На 20%", - рассказал Громовой.

По его словам, урожай, который в ближайшие недели соберут в Украине, полностью обеспечит потребности всего населения.

С одной стороны, крупы в стране будет значительно больше, чем в предыдущие годы. Но многие украинцы выехали из страны, поэтому поставки должны полностью обеспечить жителей государства.

Урожай будет хорошим

Фермер Николай Малиенко уверен, что урожай будет хорошим, ведь этому способствует погода.

Он считает, что в этом году фермеры, посеявшие гречку, в выигрыше. Цена на нее выросла. А вот аграрии, которые выращивали пшеницу, кукурузу, подсолнечник, наоборот, в проигрыше из-за ситуации с портами, которые долго блокировала Россия.

Сколько сейчас стоит гречка

Судя по предложениям супермаркетов, то цена на крупу уже немного снизилась. Напомним, еще месяц назад за 800 граммов просили 100 гривен.

Сейчас в магазине "Фора" крупу можно купить за 61,99 гривен.