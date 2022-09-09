В Україні гречку почали продавати по 55 грн. Де і чому така ціна

Де можна недорого купити гречку

У Житомирі на Житньому ринку гречку продають по 55 гривень за кілограм. Ще кілька днів тому крупа коштувала 90.

Причина падіння вартості товару - новий урожай. Як відомо, фермери зібрали достатню кількість гречки цього року.

У Житомирі побачили гречку по 55 гривень (фото: suspilne.media)

За словами місцевого продавця на базарі, коли привезуть новий урожай, вся крупа буде продаватися за такою ціною.

Але не всі солідарні зі співробітником ринку. Інші продавці, які торгують торішньою партією, не бажають зменшувати вартість цінного товару. Вони скаржаться, що різницю їм ніхто не компенсує.

Чому гречка дешевшатиме

Директор обласного Департаменту агропромислового розвитку Наталія Арендарчук розповіла, що зниження вартості гречки у вересні відбулося не тільки через те, що почався продаж цього врожаю цієї культури, а й завдяки тому, що в цілому в Україні посіяли гречки більше, ніж у минулому.

Ціна на гречку в Україні почала знижуватися (фото: suspilne.media)

З насінням для посіву фермерам допомогли західні колеги.

"Програма USAID надавала таке насіння. Їх отримали 28 господарств нашого регіону. 315 гектарів засіяли гречкою, яка надавалася безкоштовно, як допомога, щоб засіяти площі, які не були засіяні ранніми зерновими", - розповіла вона.

Експерт з економічних питань Олег Пендзин прогнозує, що збільшення вартості гречки в цьому році може статися, якщо подорожчає бензин.

"Якщо підніметься ціна на нафтопродукти, а проголосували – 100 євро на тонну акцизу, приблизно рахуйте: на 3-4 відсотки гречка може ще подорожчати", - вважає експерт.