В супермаркете Киева продают гречку по рекордной цене: такого еще не было

Несмотря на то, что гречка в Украине немного дешевеет, в супермаркете Киева на нее віставили максимальную цену.

Фото из магазина с ценником опубликовали в Telegram-канале "Труха Украина".

Сколько стоит рекордная гречка

Так, в одном из магазинов столицы продается гречневая крупа за 168 гривен за 800 граммов. Таким образом килограмм получается 210 гривен.

Аналитики сообщают, что такой "золотой" цены на продукт больше нигде не наблюдается. Например, гречка торговой марки "Хуторок" 800 г в торговой сети Метро доступна по 79,50 грн/кг. В магазинах сети Ашан она представлена ​​по 84,90 грн/кг.

В сети "Сільпо" гречка ТМ "Сытый двор" ее можно купить 88,99 грн/кг. Продукция ТМ "Премия" продается по 97,49 грн/кг.

Крупа от производителя "Винницкий мельник" стоит 109 грн/кг. Сеть супермаркетов АТБ предлагает гречку только собственной торговой марки "Розумний вибір" - по 91,90 грн/кг.

В Киеве продают гречку по 168 гривен (фото: t.me/truexanewsua)

Что будет с ценами на гречку дальше?

Министр агрополитики и продовольствия Украины Николай Сольский сообщил, что в скором времени цены на гречку могут сильно упасть, поэтому не следует сейчас ее запасаться впрок.

"Гречки засеяно больше, чем мы ожидали. Все ценовые колебания, по моему мнению, временные. Есть большие ожидания, что цены будут значительно ниже, чем все ожидают", - отметил он.



